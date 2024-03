Fortuna de US$ 2 bilhões: de onde vem a riqueza de Sam Altman, ‘pai do ChatGPT’

Entre as companhias que contam com investimento de Altman estão a plataforma de financiamento coletivo Patreon; o site de petições change.org e a rede social Reddit, do qual ele é um dos maiores acionistas, com 8,7% das ações, e foi do conselho administrativo por sete anos. Com o recente anúncio do início das vendas de ações do Reddit, que poderá avaliar a empresa em até US$ 6,5 bilhões, a fortuna do bilionário poderá crescer ainda mais.

Altman também possui dezenas de negócios com seu irmão Jack Altman, como a Hydrazine Capital, uma empresa de investimentos, que é responsável pela maior parte de seu patrimônio líquido, de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,93 bilhões), de acordo com registros regulatórios e estimativas da Bloomberg. A plataforma de gerenciamento de equipes com foco em melhoria de desempenho de funcionários Lattice, da qual Jack é cofundador e presidente, também conta com capital do CEO da OpenAI.