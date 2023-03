Fundador do LinkedIn aposta em nova startup para competir com o ChatGPT

A Inflection AI, startup de inteligência artificial (IA) fundada por Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind, e por Reid Hoffman, criador do LinkedIn, está em negociações para captar até US$ 675 milhões. O objetivo com a captação é investir na tecnologia, que vem crescendo com a popularidade do ChatGPT, chatbot esperto desenvolvido pela OpenAI.

A empresa é uma das startups de “IA gerativa” que está desenvolvendo modelos sofisticados capazes de criar textos e gerar imagens em segundos. A Inflection ainda nenhum produto foi lançado, mas o plano é arrecadar de duas a três vezes o valor da primeira rodada de financiamento, de US$ 225 milhões no ano passado, de acordo com o jornal Financial Times.

A Inflection AI está desenvolvendo um chatbot similar ao ChatGPT, que vai permitir que os usuários realizem vendas e até reservas de hotel. Para isso, a startup contratou especialistas em IA de vários concorrentes, incluindo OpenAI, DeepMind e Google, que desenvolveram sistemas nesse formato. A companhia está treinando a sua IA generativa usando a mesma infraestrutura de computação da Microsoft e das inteligências artificiais generativas da família GPT, da OpenAI.

Em janeiro, a Microsoft confirmou um investimento bilionário na OpenAI para implantar o ChatGPT no seu buscador Bing. O Google, por sua vez, criou a sua própria inteligência artificial, chamada Bard, que ainda não foi disponibilizada publicamente. Além dessas empresas, a Meta e até o empresário Elon Musk demonstraram interesse em desenvolver suas próprias IAs.