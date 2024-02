A aquisição, de acordo com uma carta vista pelo Times, seria feita pela nova empresa imobiliária de Neumann, chamada Flow Global. A Flow tem apoio do fundo de investimento de Daniel Loeb, um bilionário gestor de fundos da cidade de Nova York, e já levantou cerca de US$ 350 milhões com a investidora Andreessen Horowitz.

Com a compra, a Flow propôs comprar a empresa ou, pelo menos, os ativos do WeWork para salvar a companhia da falência e mantê-la em funcionamento. Ainda assim, os novos donos do WeWork não fecharam negócio com Neumann.