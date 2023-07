Google está testando ferramenta de IA capaz de escrever conteúdo jornalístico

THE NEW YORK TIMES - O Google está testando uma ferramenta que usa inteligência artificial (IA) para produzir notícias e está realizando demonstrações para empresas de notícias dos EUA, incluindo o The New York Times, o The Washington Post e o proprietário do The Wall Street Journal, News Corp.

A ferramenta, conhecida internamente pelo nome de Genesis, pode receber informações - detalhes de eventos atuais, por exemplo - e gerar conteúdo de notícias, disseram fontes à reportagem.

Uma das pessoas disse que o Google acredita que a ferramenta poderia servir como uma espécie de assistente pessoal para jornalistas, automatizando algumas tarefas para liberar tempo para outras. Na visão do Google, essa seria uma ferramenta desenvolvida de maneira responsável, que poderia ajudar a direcionar a indústria para longe das armadilhas da IA gerativa.

Alguns executivos que viram a apresentação do Google a descreveram como “inquietante”.

Jenn Crider, porta-voz do Google, disse em um comunicado que “em parceria com editoras de notícias, especialmente editoras menores, estamos nos estágios mais iniciais de explorar ideias para potencialmente fornecer ferramentas de IA para ajudar seus jornalistas em seu trabalho”.

“De forma simples: essas ferramentas não são destinadas, e não podem, substituir o papel essencial que os jornalistas têm em reportar, criar e verificar seus artigos”, acrescentou ela. Em vez disso, eles poderiam sugerir alternativas para títulos e outros estilos de escrita.

Um porta-voz da News Corp disse em um comunicado: “Temos um excelente relacionamento com o Google, e apreciamos o compromisso de longo prazo de Sundar Pichai com o jornalismo”.

O Times e o Post recusaram-se a comentar.

Vantagens e desvantagens

Jeff Jarvis, professor de jornalismo e comentarista de mídia, disse que a nova ferramenta do Google, conforme descrita, tinha potenciais vantagens e desvantagens.

“Se essa tecnologia puder fornecer informações factuais de forma confiável, os jornalistas devem usar a ferramenta”, disse o Sr. Jarvis, diretor do Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism na Craig Newmark Graduate School of Journalism da City University of New York.

“Se, por outro lado, for mal utilizada por jornalistas e organizações de notícias em tópicos que requerem nuances e compreensão cultural”, ele continuou, “então isso poderia prejudicar a credibilidade não apenas da ferramenta, mas das organizações de notícias que a utilizam.”

As organizações de notícias ao redor do mundo estão lutando com a questão de usar ou não ferramentas de inteligência artificial em suas redações. Muitas, incluindo The Times, NPR e Insider, notificaram os funcionários de que pretendem explorar usos potenciais da IA para ver como ela pode ser aplicada de forma responsável ao campo de alta pressão das notícias, onde segundos contam e a precisão é primordial.

Mas a nova ferramenta do Google certamente também provocará ansiedade entre jornalistas que escrevem seus próprios artigos há décadas. Algumas organizações de notícias, incluindo a Associated Press, já usam IA para gerar histórias sobre assuntos como balanços corporativos, mas eles ainda são uma pequena fração dos artigos do serviço em comparação com aqueles gerados por jornalistas.

A IA pode mudar isso, permitindo aos usuários gerar artigos em uma escala mais ampla que, se não forem editados e verificados com cuidado, poderiam espalhar desinformação e afetar como as notícias são percebidas.

Enquanto o Google tem se movido a um ritmo vertiginoso para desenvolver e implantar IA gerativa, a tecnologia também apresentou alguns desafios para o gigante da publicidade. Embora o Google tradicionalmente tenha desempenhado o papel de curador de informações e enviado usuários para os sites, ferramentas como seu chatbot, Bard, apresentam afirmações factuais que às vezes são incorretas e não enviam tráfego para fontes confiáveis, como veículos jornalísticos.

A tecnologia foi apresentada justamente quando governos ao redor do mundo passaram a exigir do Google uma fatia maior de sua receita de publicidade para veículos de notícias. Após o governo australiano tentar forçar o Google a negociar com os editores sobre pagamentos em 2021, a empresa formou mais parcerias com organizações de notícias em vários países, sob seu programa News Showcase.

Empresas e outros criadores de conteúdo já criticaram o Google e outras grandes empresas de IA por usar décadas de seus artigos e postagens para ajudar a treinar esses sistemas de IA, sem as devidas compensações. Organizações de notícias, incluindo NBC News e The Times, tomaram uma posição contra as IAs sugando seus dados sem permissão.