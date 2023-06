Google facilita busca por informações sobre Bolsa-Família e Seguro-Desemprego; entenda

O Google vai facilitar o acesso para informações sobre Bolsa-Família e seguro-desemprego na sua ferramenta de buscas. O anúncio foi feito no Google For Brasil, principal evento da companhia no País, no qual a gigante mostra novidades para seus serviços.

Quando o usuário pesquisar sobre benefícios sociais do Bolsa-Família e seguro-desemprego, aparecerá no topo dos resultados da busca um painel com links que direcionam os usuários aos dados oficiais do governo federal, além de fornecer demais informações sobre quem está apto a receber os benefícios e até um passo-a-passo para obtê-los.

Google anunciou recursos para facilitar acesso a informações sobre benefícios sociais Foto: Google/Divulgação

Para acessar essas informações, basta pesquisar no Google os termos “Bolsa-Família” ou “Seguro-Desemprego” que o painel vai aparecer no topo da tela.

A companhia decidiu por incluir as informações após perceber aumento de 250% nos últimos 5 anos para o termo “Bolsa Família” (o que inclui também Auxílio Brasil). No mesmo período, a companhia registrou alta de 90% nas buscas do GOV.BR, plataforma de serviços do governo federal. “Quem tem direito ao Bolsa Família”, Como se cadastrar” e “Como saber se fui aprovado” são algumas das buscas mais feitas pelos brasileiros.

O buscador do Google também vai melhorar os resultados de pesquisas por empregos, apresentando mais oportunidades para prestadores de serviços, autônomos, freelancers etc. No momento, o site conta com uma base de 320 mil vagas de emprego que aparecem nos resultados da busca, disponíveis no site do Banco Nacional de Empregos (BNE).

As pesquisas podem ser personalizadas, permitindo que o usuário filtre a sua busca e também opte por receber notificações por e-mail quando novas vagas surgirem. O objetivo seria que a base de vagas alcance 1 milhão de oportunidades até o final do ano, de acordo com o BNE.

Google também melhorou as buscas sobre vacinação Foto: Google/Divulgação

Além de facilitar o acesso a informações sobre benefícios sociais e vagas, o Google também facilita o acesso a informações sobre vacinação. De início, o Google vai fornecer informações atualizadas sobre 40 mil postos de saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS) tanto no buscador quanto no Maps.

Ao procurar termos como “Vacina perto de mim” ou “Pontos de vacinação”, os resultados vão exibir postos de vacinação próximos, conforme a localização do usuário, com dados atualizados sobre os horários de funcionamento, localização, telefone e site.

Para manter os dados atualizados, a empresa inclui treinamento aos profissionais das UBSs participantes da iniciativa e os instrui a atualizar as informações desses pontos na própria ferramenta do Google, Perfil da Empresa.