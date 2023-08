Devo usar o recurso de ‘navegação segura com maior proteção’ do Google?

A resposta curta para o título é: sim, provavelmente.

Se quiser saber mais, continue lendo sobre as proteções extras contra golpes na internet com a ativação da “navegação segura com maior proteção” no navegador Google Chrome e no Gmail.

Vou falar das desvantagens também, incluindo o Google ter mais informações das suas atividades na web. É por isso que o Google não está ativando essas medidas extras de segurança sem a sua permissão.

Mas se quiser apenas um conselho simples, ative a navegação segura com maior proteção do Google neste link e siga em frente.

O que é a ‘navegação segura com maior proteção’ do Google?

Os golpistas tentam constantemente enganar você com e-mails que afirmam ser do departamento de recursos humanos do seu trabalho ou do seu banco com um documento digital importante.

E então, droga, o link ou o documento é uma armadilha para os criminosos conseguirem coletar suas senhas, roubar seu dinheiro, hackear seu computador ou reunir dados para usar contra você depois.

Esses golpes de phishing estão entre os crimes mais comuns na internet.

O Google diz que, se você ativar a navegação segura com maior proteção disponível para o Chrome e o Gmail, a empresa adotará medidas extras para alertá-lo quando tentar acessar sites com suspeita de golpes.

(Você pode encontrar uma mensagem na parte superior do seu Gmail para ativar o modo de navegação segura com maior proteção. Caso não encontre, clique neste link.)

Com esse modo de navegação segura, o Google monitora os endereços dos sites que você visita e os compara com as informações de um banco de dados da empresa atualizado constantemente de sites suspeitos por aplicar golpes.

Você vai se deparar com um alerta de tela vermelha se o Google acreditar que você está em um site que, por exemplo, está tentando fingir ser do seu banco.

Também é possível contar com essa verificação ao baixar um arquivo e o Google analisar se o documento pode ser um golpe.

Google possui recursos para tentar dar mais proteção para usuários de seus aplicativos e serviços Foto: Alastair Grant/AP - 1/11/2018

No modo normal, sem a navegação segura com maior proteção ativada, o Google ainda faz muitas dessas mesmas verificações de segurança. Mas a empresa talvez deixe passar algumas ações mais rápidas de criminosos que podem criar um novo site falso minutos depois de outro ser bloqueado por ser fraudulento.

Esse recurso de segurança aprimorada já existe há três anos, mas só recentemente o Google começou a exibir a mensagem nas caixas de entrada do Gmail sugerindo a ativação da navegação segura com maior proteção.

Especialistas em segurança disseram que é uma boa ideia ativar esse recurso, mas ele vem com algumas desvantagens.

As desvantagens da navegação segura com maior proteção do Google

A empresa já sabe bastante a seu respeito, sobretudo quando você está logado no Gmail, YouTube, Chrome ou em outro serviço do Google.

Se você ativar a navegação segura com maior proteção, o Google talvez tenha ainda mais informações sobre os sites que você visita, mesmo que não esteja logado em uma conta do Google. Ele também coleta bits de imagens visuais dos sites visitados para verificar características de sites fraudulentos.

O Google disse que só usará essas informações para deter pessoas mal intencionadas e treinar seus computadores para aprimorar a segurança para você e todos os demais.

É uma contrapartida, e eu escolheria confiar no Google em troca de a empresa me proteger de criminosos Jim Downey, evangelista de segurança cibernética na F5

Cabe a você decidir se está disposto a abrir mão de parte da sua privacidade por proteções extras de segurança para crimes comuns.

“É uma contrapartida, e eu escolheria confiar no Google em troca de ele me proteger de criminosos”, disse Jim Downey, cujo cargo é evangelista de segurança cibernética na empresa de segurança digital F5.

Por que o Google apenas não libera proteções extras de segurança automaticamente?

A empresa disse que, como o Google está coletando mais dados com o modo de navegação segura com maior proteção, prefere pedir sua permissão.

Outras medidas para aumentar sua segurança on-line

Suas melhores proteções contra phishing e outros crimes digitais são ações chatinhas e que devem ser repetidas continuamente.

Para começar, desconfie dos links recebidos. Tente não clicar em links enviados por e-mail, mensagens de texto ou pelas redes sociais sem antes levar em conta que eles podem ser uma armadilha.

Odeio que precisemos tratar tudo como uma possível bomba nuclear de crime cibernético. Mas é necessário.

Mantenha seu navegador atualizado também. (No caso do Chrome, clique nos três pontinhos no canto superior direito. O menu vai avisar se você precisa atualizar o software do navegador.)

Tente também não reutilizar senhas em suas contas on-line. Quando os criminosos roubam um monte de senhas de um único lugar, eles programam computadores para verificar se aquelas mesmas senhas permitem o acesso a outras contas suas.

Outra proteção inteligente é ativar a verificação em duas etapas para suas contas on-line importantes. Isso significa que talvez você precise inserir um código numérico ou selecionar uma opção de um alerta enviado para seu telefone, além de digitar sua senha.

Nenhuma medida de segurança é infalível, mas a verificação em duas etapas é uma das melhores medidas de segurança digital que você pode tomar.

Panorama geral: É por isso que as ditaduras tecnológicas são boas

O Google e outras gigantes da tecnologia têm um enorme poder sobre a tecnologia que usamos. Existem muitos problemas por conta disso, mas também nos beneficiamos dos ditadores digitais.

Quando o Google aumenta as medidas de segurança em serviços com bilhões de usuários, o trabalho dos criminosos passa a ficar mais difícil.

Também não é sua culpa que os golpes de phishing estejam por todos os lados. Todo o nosso sistema de segurança on-line não é seguro, nem inteligente.

Para nos proteger contra criminosos, precisamos, cada um de nós, criar senhas complicadas para possíveis centenas de contas digitais e, em seguida, nunca se deixar enganar e clicar em um e-mail falso.

Nosso objetivo deveria ser substituir lentamente o sistema de segurança on-line arruinado por tecnologias mais recentes que descartam nosso sistema de senhas suscetível a crimes por diferentes métodos de verificação de que somos quem dizemos ser.

Uma pequena vitória

Olha, que divertido, mais golpes!

Zoe Glasser, do Washington Post, escreveu sobre um truque comum que mostra números de telefone falsos quando você pesquisa no Google como entrar em contato com as centrais de atendimento ao cliente de companhias aéreas.

Se você ligar para esses números falsos, um golpista pode induzi-lo a dar o número do seu cartão de crédito ou outras informações pessoais.

Os criminosos constantemente descobrem formas de substituir os números de telefone comerciais oficiais que aparecem com destaque nos resultados de busca do Google e no Google Maps. É exaustivo.

Sua melhor defesa é não confiar em nenhum número de telefone que apareça no topo dos resultados de pesquisa do Google ou no Google Maps.

Em vez disso, vá diretamente ao site da sua companhia aérea ou ao e-mail de confirmação da passagem e procure pelo número de telefone que talvez você precise. (Também ajudaria se as companhias aéreas não escondessem tanto suas informações de contato em seus sites.)

Sim, isso é irritante. Porém, como já disse antes, os golpes são implacáveis.