Google tem receita abaixo do esperado e reforça foco em inteligência artificial

A Alphabet, empresa-mãe do Google, desapontou investidores com receita abaixo do esperado e viu suas ações caírem 6,5% após o encerramento do pregão no mercado financeiro dos EUA. A companhia reportou os resultados do quarto trimestre nesta quinta, 2, com receita de US$ 76,05 bilhões, enquanto o mercado aguardava 76,53 bilhões. Na comparação anual, o crescimento foi de 1%. O lucro foi de US$ 13,6 bilhões, queda de 34%.

O resultado ruim está ligado, principalmente, à queda na receita publicitária do YouTube. O site de vídeos teve receita de US$ 7,96 bilhões, enquanto o mercado esperava US$ 8,25 bilhão. Na comparação anual, a receita encolheu 7,76%. A divisão de serviços em nuvem da companhia teve receita de US$ 7,32 bilhões, abaixo dos US$ 7,43 bilhões aguardados. Um ano antes, esse número foi de US$ 5,55 bilhões.

No relatório, a Alphabet também revelou que as demissões da companhia vão custar entre US$ 1,9 bilhão e US$ 2,3 bilhões - no fim de janeiro, a gigante comunicou que vai cortar 12 mil funcionários.

No relatório, a gigante tratou de inteligência artificial (IA), dando sinais de que a popularidade do ChatGPT está incomodando. “Nossos investimentos em computação profunda nos deixam extremamente bem posicionados em um momento que a IA atinge um ponto de inflexão e estou empolgado com o que estamos prestes a apresentar em buscas”, escreveu o CEO Sundar Pichai. No próximo dia 8 de fevereiro, o Google fará um evento sobre buscas e IA.

O documento desta quinta também comunicou que a Alphabet vai discriminar os investimentos feitos da DeepMind, empresa de inteligência artificial da companhia. Anteriormente, a DeepMind ficava sob o guarda-chuvas de “outras apostas”, que reúnem suas iniciativas de longo prazo.