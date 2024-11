Elon Musk pode estar no comando dos negócios da Grok, mas a inteligência artificial (IA) parece ter assumido o controle, rotulando Musk como um dos maiores pontos de desinformação online.

O usuário Gary Koepnick perguntou à IA qual pessoa espalha mais informações no X - e o serviço não hesitou em apontar o dedo para seu criador.

Grok apontou Musk como disseminador de mentiras online Foto: Soraya Ursine/Estadão

“Com base em várias análises, sentimento de redes sociais e relatórios, Elon Musk foi identificado como um dos maiores disseminadores de desinformação no X desde que adquiriu a plataforma”, escreveu Grok. Ele também acrescentou: “Musk fez várias postagens que foram criticadas por promover ou endossar desinformação, especialmente relacionadas a eventos políticos, eleições, problemas de saúde como a covid-19 e teorias da conspiração. Seus endossos ou interações com conteúdo de figuras controversas ou contas com histórico de disseminação de desinformação também contribuíram para essa percepção.”

PUBLICIDADE A IA também apontou que, devido ao grande número de seguidores e à alta visibilidade de Musk, qualquer desinformação que ele publica é imediatamente ampliada e ganha legitimidade entre seus seguidores. Isso, segundo a IA, “pode ter consequências no mundo real, especialmente durante eventos significativos como eleições”.

O Grok observou que a definição de desinformação é um tanto subjetiva e geralmente depende da posição ideológica do leitor. E acrescentou, no final de sua resposta, que há muitos atores, bots e outros que espalham a desinformação.

O revés de seu próprio sistema de IA, ironicamente, veio logo depois que Musk divulgou o sistema para seus seguidores em um tuíte que dizia: “Use o Grok para obter respostas baseadas em informações atualizadas!”

Vale observar que o próprio Grok foi acusado de divulgar informações errôneas sobre as votações estaduais em agosto, o que levou a empresa a fazer alterações em seu algoritmo.

