Instagram chega a 2 bilhões de usuários e se aproxima do Facebook, com 2,96 bilhões

O Instagram bateu a marca de 2 bilhões de contas ativas mensais em todo o mundo, revelou a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, na quarta-feira 27 em balanço financeiro.

A distância está diminuindo entre o Instagram e o Facebook, que hoje tem a base de 2,96 bilhões de usuários ativos por mês (MAUs, na sigla em inglês). Hoje, o Facebook se mantém como a maior rede social do mundo.

Já o WhatsApp, tem 3,71 bilhões de pessoas usando o aplicativo de mensagens instantâneas. No Brasil, estima-se que sejam 150 milhões de usuários, segundo maior mercado depois da Índia.

A marca pode indicar a relevância que o Instagram conquistou nos últimos anos, tornando-se uma plataforma favorita dos mais novos. Além disso, o aplicativo, nascido em 2010, tinha como objetivo apenas compartilhar fotos, mas vem recebendo diversos recursos para bater de frente com concorrentes.

Em 2016, foi criado o Story para conter a ascensão do Snapchat. Em 2018, para disputar espaço com o YouTube, foi a vez do IGTV (descontinuado em 2021). Já em 2019, nasceram os Reels, formato de vídeos curtos para bater de frente com o TikTok.

Neste ano, porém, usuários criticaram diversas mudanças implementadas para aumentar o engajamento na plataforma, como priorização de vídeos de desconhecidos no feed de notícias. Dias depois, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, voltou atrás.

