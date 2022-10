Mark Zuckerberg perde US$ 10 bi após tombo do Facebook

Publicidade

O balanço financeiro desastroso da Meta já atingiu as finanças pessoais de Mark Zuckerberg, fundador e presidente do Facebook. Nesta quinta-feira, 27, o bilionário viu cerca de US$ 10 bilhões desaparecerem de sua fortuna, depois que a companhia anunciou retração na receita do último trimestre, o que levou os papéis da companhia a caírem quase 20% na última quarta-feira, 26.

Agora, Zuckerberg aparece como a 29.ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 36,4 bilhões, de acordo com o ranking da revista Forbes. Na quarta-feira, o empresário aparecia na 25.ª posição, somando US$ 46,9 bilhões. Em meados de 2021, Zuckerberg chegou a ser o quarto homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em cerca de US$ 106 bilhões.

Já no ranking da Bloomberg, só em 2022, o empresário já perdeu cerca de US$ 76 bilhões, caindo de sexto para, agora, 23.º na lista dos mais ricos do mundo. De acordo com a agência, o dono do Facebook possui mais de 350 milhões de ações da empresa e, à medida que elas se desvalorizam, a fortuna do empresário diminui.

No relatório financeiro divulgado nesta quarta, a Meta registrou queda de 4% na receita no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado - é o segundo trimestre seguido com queda na receita. Após o fechamento do mercado, os papéis da empresa chegaram a ter queda de 19,80%, levando a companhia a atingir o menor patamar desde fevereiro de 2016. O recuo fez a companhia perder cerca de US$ 68 bilhões em valor de mercado.









