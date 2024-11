Jeff Bezos, da Amazon, e outros barões da tecnologia parabenizam Trump; Bill Gates mantém silêncio

Nesta quarta, 6, horas após a confirmação da vitória de Donald Trump na disputa presidencial americana, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, escreveu um post no X (antigo Twitter) parabenizando o candidato republicano pela vitória. No post, o empresário desejou todo sucesso a Trump para liderar e unir os Estados Unidos.

PUBLICIDADE O empresário não havia feito um post na rede desde de 13 de julho, quando comentou a tentativa de assassinato do candidato republicano na Pensilvânia. Bezos, que comprou o jornal The Washington Post em 2013, sofreu pressão após terminar uma tradição do jornal de declarar apoio a um dos candidatos. Apenas 11 dias antes da votação, o jornal decidiu não apoiar nenhum dos candidatos, gerando uma perda significativa de assinantes do veículo. Por conta disso, o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 221 bilhões (cerca de R$ 1,26 trilhão), acabou sendo alvo de críticas por parte dos assinantes. Bezos explicou em um artigo no dia 29/10 o motivo da decisão do “Post” de não endossar nenhum candidato, afirmando que as pessoas deixaram de acreditar no jornalismo.

Jeff Bezos parabenizou Trump junto com outros nomes importantes da tecnologia Foto: Blue Origin/Divulgacao

Outras personalidades da tecnologia também se manifestaram

Ao contrário de Bezos, Elon Musk, CEO da Tesla e fundador da SpaceX, surgiu como um dos principais apoiadores de Donald Trump contra Kamala Harris. O bilionário realizou várias postagens em apoio ao presidente eleito durante a apuração. Além de Bezos e Musk, outros nomes importantes da tecnologia se manifestaram.

Leia também Vitória de Trump é apenas o começo das ambições políticas de Elon Musk

O CEO da OpenAI, Sam Altman, parabenizou a vitória de Trump, desejando um enorme sucesso ao presidente eleito e frisou a importância dos EUA manterem a liderança no desenvolvimento de “inteligência artificial com valores democráticos”. Trump disse em campanha que irá revogar “a perigosa ordem executiva de Joe Biden que impede a inovação em IA e impõe idéias radicais de esquerda ao desenvolvimento dessa tecnologia”.

O cofundador do Google, Sergey Brin, amigo de longa data de Musk, retuitou um post do dono do X com um vídeo mostrando uma sensação de alívio na noite de eleições com o vídeo do foguete da SpaceX pousando na plataforma de lançamento, dando a entender a metáfora de encaixe e perfeição.

Tim Cook, CEO da Apple, parabenizou Trump pela vitória e se mostrou animado para que possa contribuir com a nova administração para o avanço do país. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a quem Trump tinha ameaçado prender em caso de interferência nas eleições, postou no Threads, plataforma do Meta, uma mensagem de parabenização ao presidente eleito pela vitória.

Um grande nome em silêncio é o de Bill Gates, fundador da Microsoft. Gates, que doou cerca de US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões) à campanha de Harris, segundo informações do New York Times, não se manifestou sobre a vitória de Trump.

O apoio do bilionário à campanha de Harris não foi feito em público, mas a revelação do jornal americano jogou luz sobre a escolha do empresário - a ex-esposa de Gates, Melinda French Gates também apoiou Harris. Apesar do silêncio do fundador da empresa, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, parabenizou Trump por sua vitória.