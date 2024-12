Justiça dos EUA rejeita novamente bônus bilionário da Tesla para Elon Musk; entenda

Uma juíza de Delaware, nos EUA, reafirmou sua decisão de que a Tesla deve revogar o pacote de pagamento multibilionário de Elon Musk. A chanceler Kathaleen St. Jude McCormick negou, na segunda-feira, 2, um pedido dos advogados de Musk e dos diretores corporativos da Tesla para anular sua decisão do início do ano, que exigia que a empresa rescindisse o pacote de remuneração sem precedentes.

PUBLICIDADE McCormick também rejeitou um pedido de honorários igualmente sem precedentes e maciço feito pelos advogados do autor da ação, que argumentaram que tinham direito a honorários legais na forma de ações da Tesla avaliadas em mais de US$ 5 bilhões. A juíza disse que os advogados tinham direito a um prêmio de honorários de US$ 345 milhões. As decisões foram tomadas em uma ação movida por um acionista da Tesla que contestou o pacote de remuneração de Musk em 2018.

Pacote de pagamento bilionário da Tesla para Musk foi acordado em 2018 Foto: Evan Vucci/AP

McCormick concluiu, em janeiro, que Musk elaborou o pacote de remuneração histórico em negociações fraudulentas com diretores que não eram independentes. O pacote de remuneração inicialmente tinha um valor máximo potencial de cerca de US$ 56 bilhões, mas essa soma flutuou ao longo dos anos com base no preço das ações da Tesla.

Após a decisão judicial original, os acionistas da Tesla se reuniram em junho deste ano e ratificaram o pacote de remuneração de 2018 de Musk pela segunda vez, novamente por uma margem esmagadora.

Os advogados de defesa argumentaram, então, que a segunda votação deixa claro que os acionistas da Tesla, com pleno conhecimento das falhas no processo de 2018 apontadas por McCormick, estavam inflexíveis quanto ao fato de Musk ter direito ao pacote de pagamento. Eles pediram à juíza que desocupasse sua ordem que instruía a Tesla a rescindir o pacote de pagamento.

McCormick, que parecia cética em relação aos argumentos da defesa durante uma audiência em agosto, disse na decisão de segunda-feira que esses argumentos eram fatalmente falhos.

“O grande e talentoso grupo de firmas de defesa foi criativo com o argumento da ratificação, mas suas teorias sem precedentes vão contra várias vertentes da lei estabelecida”, escreveu McCormick em um parecer de 103 páginas.

A juíza observou, entre outras coisas, que um voto de acionista, por si só, não pode ratificar uma transação de controlador em conflito.

“Mesmo que um voto de acionista pudesse ter um efeito ratificador, ele não poderia fazê-lo aqui devido a várias declarações falsas relevantes na declaração de procuração”, acrescentou.

Musk expressou sua discordância com a decisão em uma publicação no X, a plataforma de rede social da qual é proprietário. “Os acionistas devem controlar os votos da empresa, não os juízes”, escreveu ele.

Enquanto isso, McCormick considerou que o pedido de honorários de US$ 5,6 bilhões feito pelos advogados dos acionistas, que em determinado momento se aproximou de US$ 7 bilhões com base no preço de negociação da Tesla, foi longe demais.

“Em um caso sobre compensação excessiva, esse foi um pedido ousado”, escreveu McCormick. Os advogados do acionista da Tesla argumentam que seu trabalho resultou no benefício “maciço” de devolver à Tesla ações que, de outra forma, teriam ido para Musk e diluído as ações detidas por outros investidores da Tesla. Eles avaliam esse benefício em US$ 51,4 bilhões, usando a diferença entre o preço das ações na época da decisão de McCormick em janeiro e o preço de exercício de cerca de 304 milhões de opções de ações concedidas a Musk. Embora tenha concluído que a metodologia usada para calcular a solicitação de honorários era sólida, a juíza observou que as diretrizes de concessão de honorários “devem ceder à preocupação política maior de evitar ganhos inesperados para o advogado”.

“O prêmio de honorários aqui deve ceder dessa forma, porque US$ 5,6 bilhões é um ganho inesperado, independentemente da metodologia usada para justificá-lo”, escreveu McCormick. Um prêmio de honorários de US$ 345 milhões, disse ela, foi “uma soma apropriada para recompensar uma vitória total”.

O valor da indenização equivale a quase exatamente a metade do recorde atual de US$ 688 milhões em honorários advocatícios concedidos em 2008 no litígio decorrente do colapso da Enron./AP

