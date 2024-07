Maior negócio da história do Google não vai ocorrer após startup desistir do negócio

Na semana passada, o Google estava prestes a comprar a startup de segurança cibernética Wiz por US$ 23 bilhões, no que teria sido a maior aquisição de sua história. No entanto, na noite de segunda-feira, 22, a Wiz informou a seus funcionários que o negócio estava cancelado. Em vez disso, a empresa buscaria uma listagem pública em uma bolsa de valores, de acordo com um memorando visto pelo The New York Times.

A Wiz continuaria a perseguir sua meta anteriormente declarada de gerar US$ 1 bilhão em receita recorrente antes de ir ao mercado de ações, escreveu Assaf Rappaport, CEO da Wiz, no memorando.

Wiz rejeitou a oferta do Google de US$ 23 bilhões Foto: WIZ CO

“Embora estejamos lisonjeados com as ofertas que recebemos, optamos por continuar em nosso caminho para construir a Wiz”, escreveu ele. “Dizer não a ofertas é difícil, mas com nossa equipe excepcional, sinto-me confiante em fazer essa escolha.”

PUBLICIDADE O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um representante da Wiz não quis comentar. A CNBC e a Fortune divulgaram o conteúdo do memorando na segunda-feira. Se tivesse sido concluída, a compra teria injetado um novo ímpeto na divisão de computação em nuvem do Google e ajudado a empresa a acompanhar a rival Microsoft em segurança cibernética. Um número cada vez maior de empresas confia na Wiz para proteger seus aplicativos em nuvem. O Google nunca fez um cheque tão grande para comprar outra empresa, muito menos uma startup com apenas quatro anos de fundação. Seu maior negócio foi a compra da Motorola por US$ 12,5 bilhões em 2012, que foi vendida a um valor mais baixo para a Lenovo apenas alguns anos depois.

Desta vez, os obstáculos regulatórios pareciam grandes. O Google vem tendo um relacionamento difícil com os órgãos reguladores dos EUA, com o Departamento de Justiça processando-o em dois casos antitruste separados. Um deles tem como alvo seu onipresente mecanismo de busca e o outro busca desmembrar seu negócio de tecnologia de publicidade digital. O veredicto no caso da busca é esperado para este ano.

Os órgãos reguladores sob o comando do presidente Joe Biden adotaram uma linha dura contra a consolidação corporativa. A Comissão Federal de Comércio (FTC) tentou bloquear a aquisição da empresa de videogames Activision pela Microsoft. Já a Amazon abandonou a aquisição da iRobot por US$ 1,7 bilhão após a resistência dos órgãos reguladores americanos e europeus.

Publicidade

Uma análise governamental de uma aquisição multibilionária pode levar mais de um ano e minar o ímpeto de uma empresa. Esse seria um tempo precioso para a Wiz, que sempre manteve rápido crescimento. A empresa informou no início deste ano que gerou mais de US$ 350 milhões em receita, em comparação com US$ 100 milhões dois anos antes.

Rappaport disse em seu memorando que toda a atenção que a empresa recebeu desde que surgiram notícias sobre uma possível aquisição pelo Google o encorajou a continuar criando uma plataforma independente. “A validação que recebemos do mercado após essa notícia apenas reforça nosso objetivo”, escreveu ele, de ‘criar uma plataforma que tanto as equipes de segurança quanto as de desenvolvimento adorem’.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.