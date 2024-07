US$ 23 bilhões: Google está perto de realizar a maior aquisição de sua história

O Google, que se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo por meio de seu mecanismo de busca e de outros serviços de internet, está se aproximando da maior aquisição de sua história para melhorar o que pode oferecer a clientes empresariais.

A gigante está em negociações para comprar a Wiz, startup de segurança cibernética sediada em Nova York, de acordo com três pessoas com conhecimento das negociações. A Wiz foi avaliada pela última vez em US$ 12 bilhões.

Google mira a compra da startup Wiz por US$ 23 bilhões Foto: Google/Divulgação

As empresas estimaram o negócio em cerca de US$ 23 bilhões, fazendo dele a aquisição mais cara do Google, valendo quase o dobro da compra da Motorola Mobility em 2012. Embora o acordo pareça provável, as negociações ainda podem fracassar, disseram fontes. O Google e a Wiz não responderam aos pedidos de comentários.

Google desafia reguladores

O Google avançou com as negociações apesar da possibilidade de os órgãos reguladores tentarem bloquear o acordo. Mas a empresa pode estar disposta a lutar para fortalecer sua divisão de computação em nuvem, que fica atrás da Amazon Web Services e do Microsoft Azure.

O Google foi processado pelo Departamento de Justiça em dois casos antitruste separados, um visando seu mecanismo de busca e outro buscando desmembrar seu negócio de tecnologia de publicidade digital. Um veredicto no caso da busca é esperado ainda neste ano. Os órgãos reguladores sob o comando do presidente Joe Biden adotaram uma linha dura contra as aquisições de todos os gigantes da tecnologia e a consolidação corporativa em geral. Eles bloquearam negócios como a aquisição da rival Simon & Schuster pela gigante editorial Penguin Random House por US$ 2,18 bilhões e a aquisição da Spirit Airlines pela JetBlue por US$ 3,8 bilhões. A Amazon abandonou a aquisição da iRobot por US$ 1,7 bilhão após a resistência dos órgãos reguladores da Europa e dos EUA. E a Comissão Federal de Comércio (FTC) tentou, sem sucesso, bloquear a aquisição da empresa de videogames Activision pela Microsoft.

Cautela nas compras

Durante anos, os executivos do Google se concentraram em ganhar dinheiro fora da publicidade online, mas a ferramenta de pesquisa do Google, o YouTube e suas outras plataformas ainda geram três quartos da receita do Google. A compra da Wiz não mudaria a situação da noite para o dia, mas criaria uma conexão entre o Google Cloud e as empresas que usam a Wiz para proteger os dados mantidos no AWS, Azure e outros sistemas de computação em nuvem.

Uma compra tão chamativa seria incomum para o Google, que tem sido cauteloso em relação a grandes aquisições. Menos de dois anos depois de comprar a Motorola por US$ 12,5 bilhões, o Google a vendeu para a fabricante de computadores Lenovo - com prejuízo. Mais recentemente, em 2021, o Google pagou US$ 2,1 bilhões pela empresa de rastreamento de condicionamento físico FitBit, um negócio que também enfrentou escrutínio regulatório antes de ser aprovado.

O Google fez também uma série de aquisições para melhorar o que pode oferecer aos clientes de computação em nuvem. Em 2022, comprou a Mandiant, uma empresa de segurança cibernética, por US$ 5,4 bilhões. No mesmo ano, comprou a Siemplify, outra empresa de segurança cibernética.

Thomas Kurian, executivo-chefe do Google Cloud, liderou o esforço para comprar a Wiz, disse uma das pessoas familiarizadas com as negociações. Ele tem procurado fazer da segurança cibernética um ponto forte de sua divisão, e a Wiz ajudaria muito nesse sentido. A startup tenta ajudar clientes corporativos, incluindo BMW, Slack e Morgan Stanley, a reduzir as ameaças à segurança quando usam serviços de computação em nuvem.

A Wiz, que foi fundada em Israel em 2020 e agora está sediada em Nova York, disse em maio que havia levantado US$ 1 bilhão em financiamento e agora estava avaliada em US$ 12 bilhões. A empresa tem crescido rapidamente. No início deste ano, ela disse que tinha US$ 350 milhões em receita recorrente anual, em comparação com US$ 100 milhões dois anos antes. Os investidores da Wiz incluem Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners e Thrive Capital.