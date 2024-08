Mark Zuckerberg aposta em ‘boom’ do WhatsApp nos EUA para mudar os rumos da empresa

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, com bilhões de usuários ativos por mês em todo o mundo. Apesar disso, o app nunca conseguiu conquistar o público dos Estados Unidos.

O presidente executivo Mark Zuckerberg, cuja Meta comprou o aplicativo por US$ 19 bilhões em 2014, quer realmente inverter essa tendência, disse o executivo durante uma conferência telefônica com analistas do mercado na quarta-feira 31. E, se mais utilizadores americanos se converterem ao WhatsApp, isso poderá significar uma mudança radical para a empresa-mãe do Facebook, disse Zuckerberg. A Meta anunciou anteriormente que o aplicativo tinha ultrapassado a marca dos 100 milhões de usuários ativos mensais nos EUA.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em Las Vegas em 2024. Foto: Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

“A estatística do WhatsApp, penso eu, é realmente importante como uma tendência de negócios, apenas porque os Estados Unidos estão acima do seu peso em termos de - é uma grande percentagem da nossa receita”, disse Zuckerberg durante a chamada. “Todo o trabalho que estamos fazendo para aumentar a oportunidade de negócio... ao longo do tempo vai ter um grande impulso se os EUA acabarem sendo um grande mercado, por isso é uma razão pela qual é realmente relevante.”

Uma análise das receitas da Meta por localização de usuário mostra que os EUA e o Canadá representaram 38% do total de US$ 39 bilhões em receitas neste trimestre, enquanto as receitas da Ásia, Europa e resto do mundo representaram o resto.

O WhatsApp faz parte da “família de aplicativos” da Meta, que inclui a principal plataforma de rede social, o Facebook, o Instagram, o Facebook Messenger e o Threads. A receita desse segmento foi de US$ 38,7 bilhões no trimestre, um aumento de 22%. A Meta registou lucros líquidos de US$13,5 bilhões neste trimestre, o que representa um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período do ano passado.

Quanto ao WhatsApp, Zuckerberg disse que, à medida que o aplicativo começou fazer progressos com os utilizadores americanos, as pessoas começaram a perceber que “esta é uma experiência muito boa”, disse, o que poderá ter início à medida que mais pessoas experimentam as funções de chat em grupo e a comunicação entre plataformas.

“Obviamente, também é muito gratificante ver todas as pessoas à nossa volta começando a utilizar o WhatsApp”, disse Zuckerberg. “Isso é muito divertido, mas talvez menos relevante do ponto de vista comercial”.

Ainda assim, nos últimos anos, a Meta e o WhatsApp vêm perdendo terreno. O regulador antitruste dos EUA, a Federal Trade Commission (FTC), processou a empresa em 2020 e recentemente alegou que ocultou informações de funcionários durante suas análises da aquisição do WhatsApp pela Meta e da aquisição do Instagram em 2012. Por sua vez, a Meta apresentou uma moção para julgamento sumário, afirmando que a FTC não tem provas para apoiar suas reivindicações.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.