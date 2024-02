“Nos próximos meses, rotularemos as imagens que os usuários postarem no Facebook, Instagram e Threads, sempre que pudermos detectar os indicadores, de acordo com as normas da indústria, que revelem que são geradas por IA”, anunciou Nick Clegg, responsável pelos assuntos internacionais da Meta, em um blog.

A empresa já identifica as imagens geradas com a ajuda de sua própria ferramenta, Meta IA, que foi lançada em dezembro.

Daqui para frente, “queremos ser capazes de fazer o mesmo com conteúdos criados com ferramentas de outras empresas” como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney ou Shutterstock, acrescentou o responsável da Meta.