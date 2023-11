Steve Wozniak, cofundador da empresa de tecnologia Apple, foi hospitalizado na Cidade do México, onde ele deveria participar de um fórum econômico, informaram as imprensas mexicana e americana. De acordo com meios de comunicação locais, como os canais N+ e Televisa, ele foi internado em emergência por um quadro de acidente vascular cerebral (AVC).

O engenheiro eletrônico participaria do World Business Forum México, mas segundo o portal de notícias americano TMZ, antes de seu discurso, ele disse à sua mulher que não estava se sentindo bem. Wozniak tinha uma palestra marcada entre 16h20 e 17h20 no horário local, no evento que é um dos mais importantes de gestão do mundo.

Wozniak, que tem 73 anos, foi submetido a uma ressonância magnética de emergência e, segundo o relatório médico, “teria sofrido um evento vascular cerebral isquêmico” e seu estado de saúde foi dado como estável. Ele está internado em um hospital particular da cidade.

O engenheiro eletrônico participaria do World Business Forum México, mas segundo o portal de notícias americano TMZ, antes de seu discurso, ele disse à sua mulher que não estava se sentindo bem. Foto: EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Em 1976, Wozniak, que é um dos veteranos do Vale do Silício, fundou a Apple Computer Inc. com Steve Jobs, que morreu em 2011./EFE e AFP.