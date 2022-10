Musk diz que está pagando ‘demais’ para o Twitter no acordo de US$ 44 bi

Em uma chamada com investidores da Tesla, montadora de carros elétricos, Elon Musk desenhou uma perspectiva otimista para o Twitter, mesmo dizendo que está pagando demais pela empresa de mídia social. O empresário concordou em manter a oferta de US$ 44 bilhões e tem até o dia 28 de outubro para concluir o negócio.

“Obviamente eu e os outros investidores estamos pagando demais pelo Twitter agora”, disse Musk em uma ligação para comentar os resultados financeiros da Tesla no trimestre. Ele acrescentou, no entanto, que “o potencial de longo prazo para o Twitter, é uma ordem de magnitude maior do que seu valor atual”.

Musk concordou em comprar o Twitter em abril e depois tentou abandonar o acordo, antes de reverter o curso novamente em outubro e dizer que prosseguiria com a transação.

“Estou animado com a situação do Twitter porque, obviamente, conheço o produto incrivelmente bem e acho que é um ativo que definhou por muito tempo, mas tem um potencial incrível”, defendeu na teleconferência da Tesla./COM DOW JONES NEWSWIRES