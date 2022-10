Elon Musk indica oficialização de compra do Twitter: ‘Importante para o futuro da civilização’

Publicidade

O acordo de US$ 44 bilhões entre Twitter e Elon Musk para a compra da plataforma está próximo de ser concluído. Nesta quinta-feira, 27, o bilionário publicou uma carta na rede social direcionada aos anunciantes do site, afirmando que a decisão de comprar o Twitter foi motivada pela “tentativa de ajudar a humanidade”. Musk tem até essa sexta-feira, 28, para concluir oficialmente o negócio. A rede social ainda não confirmou a compra.

Na carta, Musk ainda cita que é importante que haja um espaço para que as pessoas possam se expressar na internet, como uma “praça digital”. O bilionário defende, desde o início das conversas com o Twitter, que é necessário que a plataforma permita que os usuários possam falar mais abertamente sobre todos os assuntos — Musk se posicionou contra o banimento de Donald Trump na plataforma, por exemplo, após a invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

“A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma ‘praça pública digital’, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência”, explicou o empresário.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Musk também abordou a questão dos anúncios na plataforma, ressaltando que é necessário que eles sejam relevantes e que alcancem usuários. Uma das batalhas cravadas na guerra entre Musk e Twitter foi a quantidade de contas inautênticas que poderiam existir na plataforma.

De acordo com Musk, esse número poderia ser de até 20%, dados que o Twitter nega. O número de contas spam é bastante relevante em termos publicitários, porque indica a quantidade de usuários que não seriam afetados por campanhas publicadas na plataforma.

“Também acredito muito que a publicidade, quando bem feita, pode encantar, entreter e informar. Ela pode mostrar a você um serviço, produto ou tratamento médico que você nem sabia que existia, mas que é adequado para você. Para que isso seja verdade, é essencial mostrar aos usuários do Twitter publicidade que seja o mais relevante possível para suas necessidades. Anúncios de baixa relevância são spam, mas anúncios altamente relevantes são na verdade conteúdo”, afirmou o bilionário.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Além da carta, Musk publicou fotos e vídeos durante uma visita ao escritório do Twitter, em São Francisco, Califórnia. Na passagem, o dono da Tesla entra na sede carregando uma pia — uma analogia ao fato de estar “indo fundo” na direção da empresa (em inglês, “sink” significa pia, mas também é o verbo “afundar”).

Depois que indicou a intenção de compra da plataforma para evitar um julgamento que iniciaria no dia 17 de outubro, Musk recebeu um prazo que se encerra nessa sexta-feira para que a negociação fosse concluída. A juíza da Corte de Delaware responsável pelo caso, Kathaleen McCormick afirmou que, caso o acordo não fosse cumprido, uma nova data de julgamento seria agendada para novembro.

Na sede da empresa, mesmo sem a chancela oficial da compra, funcionários já dão as boas vindas ao novo dono do Twitter.

Leia a carta aberta de Musk na íntegra:

“Eu queria compartilhar pessoalmente as minhas motivações em adquirir o Twitter. Existem muitas especulações sobre por quê eu comprei o Twitter e sobre o que eu penso sobre anúncios. A maioria delas (especulações) está errada.

A razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública digital comum, onde uma variedade de crenças podem ser debatidas de uma forma saudável, sem recorrer à violência. Atualmente, há um grande perigo de que as mídias sociais se fragmentem em câmaras de eco de extrema direita e de extrema esquerda, que geram mais ódio e dividem a nossa sociedade.

Na incansável busca por cliques, grande parte da mídia tradicional alimentou e atendeu a esses extremos polarizados, porque acredita que isso é o que traz dinheiro, mas, fazendo isso, se perde a oportunidade de diálogo.

É por isso que eu comprei o Twitter. Eu não fiz isso porque seria mais fácil. Eu não fiz isso para ganhar mais dinheiro. Eu fiz isso pra tentar ajudar a humanidade, que eu amo. E fazendo isso com humildade, reconhecendo que falhar ao ir atrás desse objetivo, independente dos nossos maiores esforços, é uma possibilidade muito real.

Dito isso, obviamente que o Twitter não pode se tornar um inferno livre para todos, onde qualquer coisa pode ser dito sem consequências! Além de cumprir as leis dos paises, nossa plataforma deve ser calorosa e acolhedora para todos, onde você pode escolher as suas experiências desejadas de acordo com as suas preferências, assim como você pode escolher, por exemplo, ver filmes ou jogar jogos de videogame para todas as faixas etárias.

Eu também acredito muito que anúncios, quando bem feitos, podem encantar, entreter e te informar; eles podem te apresentar um serviço ou um produto ou um tratamento médico que você nem sabia que existia, mas que é ideal para você. Para que isso se torne verdade, é essencial mostrar para os usuários do Twitter anúncios que sejam o mais relevantes possíveis para as suas necessidades. Anúncios de pouca relevância são spam, mas anúncios de alta relevância são conteúdos de verdade!

Fundamentalmente, o Twitter aspira ser a plataforma de anúncios mais respeitada no mundo, que fortalece a sua marca e cresce o seu empreendimento. Para todos os que fizeram parceria conosco, eu te agradeço. Nos deixe construir algo extraordinário juntos.”

