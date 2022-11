Musk planeja reviver Vine, precursor do TikTok, até o fim deste ano

Publicidade

O bilionário Elon Musk, novo dono do Twitter, quer reativar o Vine, aplicativo de vídeos curtos criado em 2011 — e tido como um dos precursores do TikTok. As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 31, pelo site especializado Axios.

Segundo o veículo, Musk teria pedido aos engenheiros do Twitter para voltar a trabalhar em um relançamento do Vine, que foi comprado pelo Twitter em 2013 e descontinuado pela própria empresa em 2016. A previsão é de relançar o aplicativo até o final deste ano, prevê o bilionário.

O Vine permitia que os usuários publicassem vídeos curtos de até seis segundos de duração. Além disso, as ferramentas do app permitiam que o usuário editasse os conteúdos de forma fácil e intuitiva — similar ao TikTok, nascido em 2016 na China.

Neste domingo, 30, Musk publicou uma enquete na sua conta do Twitter em que perguntava se deveria reativar ou não o Vine. Já são mais de 4 milhões de votos, com o sim atingindo 69%.

Nos últimos anos, com a popularidade do app chinês, muitos usuários pediam a volta do Vine, algo que era também cogitado pelo ex-CEO e fundador do Twitter, Jack Dorsey, até o executivo deixar a presidência da companhia, em dezembro de 2021.