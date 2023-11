Netflix vai ter novos formatos de exibição de anúncios comerciais; conheça

A Netflix alcançou a marca de 15 milhões de usuários ativos no plano com anúncios. Agora, a gigante estuda novas formas de exibir propagandas para esses assinantes. Nesta quarta, 1, a companhia revelou um plano no qual a cada três episódios de uma série assistidos com propagandas na sequência vai permitir que o quarto seja livre de anúncios.

O formato de binge-watching de exibição de anúncios deverá ser lançado a partir do primeiro trimestre de 2024 e explora o comportamento de visualização de vários episódios consecutivos - o quarto episódio seria anunciado como um “oferecimento” de um patrocinador.

A novidade foi revelada em um pacotão de anúncios para o mercado publicitário. A Netflix vai oferecer parcerias para produtos específicos disponíveis com exclusividade na plataforma, como o lançamento de “Squid Game: The Challenge” e a última temporada de “The Crown”. Um exemplo desse tipo de parceria exclusiva é a transmissão do primeiro evento de esporte no streaming, o Netflix Cup. Os jogos de golfe que ocorrem no dia 14 de novembro serão patrocinados nos EUA por empresas como T-Mobile e Nespresso.

A empresa também anunciou a possibilidade de exibir QR codes em publicidades veiculadas com a Netflix. A opção estará disponível no final deste ano nos EUA e será lançada globalmente em 2024.

Netflix terá novas formas de exibir anúncios comerciais Foto: Mike Blake/Reuters

“Nosso objetivo não é apenas oferecer os mesmos produtos e ferramentas que a indústria espera, embora tenhamos feito muitos progressos nesse sentido no último ano. É construir algo maior e melhor do que o que existe hoje”, afirma a empresa em comunicado emitido nesta quarta.

Lançado há um ano, o plano com anúncios comerciais tinha como objetivo levantar o número de assinantes da plataforma. Ele começou com anúncios de 15 a 30 segundos e agora possui peças de 10, 20 e 60 segundos. O resultado é considerado positivo pela companhia.

Continua após a publicidade

“A adoção do nosso plano de anúncios continua a crescer, com um aumento de quase 70% na adesão trimestre a trimestre”, diz a empresa.

A companhia responsável por séries como Stranger Things anunciou a adição de 8,76 milhões novos assinantes ao serviço no terceiro trimestre deste ano, número 10,8% maior em relação ao mesmo período de 2022. Com isso, registrou 247,15 milhões de usuários no trimestre encerrado em setembro. No ano passado, eram 223,09 milhões. Para o quatro trimestre, a Netflix projeta receita de US$ 8,7 bilhões, alta de 11% na comparação anual.

No Brasil, a empresa tem três planos disponíveis: padrão com anúncios (R$ 18,90), padrão (R$ 39,90) e premium (R$ 55,90) – apenas este possui resolução de transmissão em 4K, a mais alta oferecida pela companhia, enquanto as outras modalidades transmitem em 1080p.