Empresa de inteligências artificiais ‘da moda’ se torna uma das startups mais valiosas dos EUA

A OpenAI, empresa americana de inteligência artificial (IA) que viralizou com o ChatGPT Bot, deve se tornar uma das startups mais valiosas dos EUA após uma negociação de venda de ações para os fundos Thrive Capital e Founders Fund. De acordo com o jornal americano Wall Street Journal, se concluída, a operação eleva o valor de mercado da OpenAI para mais de US$ 29 bilhões.

A oferta, semelhante a um tipo de acordo de saída de listagens em bolsa, prevê a compra de ações de funcionários e empresários da OpenAI, presidida por Sam Altman. O valor pago pelas ações pode chegar a US$ 300 milhões, informou o jornal americano.

Com isso, a avaliação de mercado da startup deve dobrar, para aproximadamente US$ 29 bilhões, disseram fontes ouvidas pelo Wall Street Journal. O valor coloca a empresa no top-7 startups mais valiosas dos EUA, de acordo com um levantamento da consultoria CB Insights.

Em dezembro de 2022, o ChatGPT Bot, viralizou nas redes sociais depois de “conversar” com usuários por IA. A ferramenta começou a ser desenvolvida em 2018 e é similar aos chats automatizados de atendimento ao cliente — à diferença de que permite que a IA consiga se comunicar naturalmente com os usuários, desenvolvendo conversas complexas e detalhadas, como se o usuário estivesse conversando com um amigo.

Nesta semana, a Microsoft afirmou que planeja integrar a ferramenta ao Bing, buscador da empresa que compete com o rival Google, de acordo com reportagem do site The Information. A ideia é lançar o serviço até o fim de março.

Além disso, a OpenAI também é conhecida pelo DALL-E, IA que gera imagens a partir de comandos, e pela GPT-3, IA que produz textos automáticos.

A empresa foi criada por Elon Musk em 2015, que deixou o comando da startup três anos depois, por divergências com a diretoria. A OpenAI não se pronunciou sobre a possibilidade de venda de ações.