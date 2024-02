THE NEW YORK TIMES - A OpenAI concluiu um acordo que avaliou a empresa de inteligência artificial (IA) em US$ 80 bilhões, quase triplicando sua avaliação em menos de 10 meses. Com isso, a dona do ChatGPT se tornou a terceira startup mais valiosa do mundo, atrás da ByteDance e da SpaceX, de acordo com dados do rastreador de dados CB Insights.

PUBLICIDADE A empresa venderia as ações existentes em uma chamada oferta pública de aquisição liderada pela empresa de risco Thrive Capital, disseram fontes familiarizadas com o assunto. O acordo permite que os funcionários resgatem suas ações na empresa, em vez de uma rodada de financiamento tradicional que levantaria dinheiro para as operações comerciais. A OpenAI não comentou o assunto. O acordo é outro exemplo da máquina de fazer negócios do Vale do Silício que está injetando dinheiro em empresas especializadas em IA generativa - tecnologia que pode gerar texto, sons e imagens por conta própria. O boom de financiamento começou no início do ano passado, depois que a OpenAI capturou a imaginação do público com o seu chatbot inteligente.

Valor da OpenAI decolou de US$ 66 bilhões para US$ 80 bilhões em 10 meses Foto: Dado Ruvic/Reuters

O acordo chega em um momento crítico para a OpenAI. Em novembro, a diretoria da empresa demitiu Sam Altman, seu executivo-chefe, porque perdeu a confiança em sua liderança. A demissão provocou uma semana de caos e colocou em dúvida o futuro da empresa, pois os funcionários ameaçaram se demitir em solidariedade ao Altman. Por fim, ele foi readmitido e vários membros da diretoria se demitiram.

Em uma tentativa de resolver a turbulência do ano passado, a OpenAI contratou o escritório de advocacia WilmerHale para analisar as ações da diretoria e a liderança de Altman. Espera-se que a WilmerHale conclua seu relatório sobre o episódio no início deste ano.

A empresa concordou com um acordo semelhante no início do ano passado. As empresas de capital de risco Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e K2 Global concordaram em comprar ações da OpenAI em uma oferta pública, avaliando a empresa em cerca de US$ 29 bilhões.

A Thrive não quis comentar.

Os investidores estão ansiosos para investir em empresas de IA. Em janeiro passado, a Microsoft investiu US$ 10 bilhões na OpenAI, elevando seu investimento para US$ 13 bilhões.

Desde então, a Anthropic, uma rival da OpenAI, levantou US$ 6 bilhões do Google e da Amazon. A Cohere, uma startup fundada por ex-pesquisadores do Google, levantou US$ 270 milhões, elevando seu financiamento total para mais de US$ 440 milhões, e a Inflection AI, fundada por um ex-executivo do Google, também levantou uma rodada de US$ 1,3 bilhão, elevando seu total para US$ 1,5 bilhão.

A OpenAI parecia estar perto de finalizar seu último acordo em novembro, quando Altman foi inesperadamente demitido. Na semana que se seguiu, o possível acordo pairou sobre os esforços do de Altman para negociar seu retorno à empresa.

Veja o ranking das 20 startups mais valiosas do mundo

1. ByteDance (US$ 225 bilhões)

2. SpaceX (US$ 150 bilhões)

3. OpenAI (US$ 80 bilhões)

4. Shein (US$ 66 bilhões)

5. Stripe (US$ 50 bilhões)

6. Databricks (US$ 43 bilhões)

7. Canva (US$ 25,4 bilhões)

8. Revolut (US$ 33 bilhões)

9. EpicGames (US$ 31,5 bilhões)

10. Fanatics (US$ 31 bilhões)

11. Chime (US$ 25 bilhões)

12. Xiaohongshu (US$ 20 bilhões)

13. Miro (US$ 17,5 bilhões)

14. Yuanfudao (US$ 15,5 bilhões)

15. DJI Innovations (US$ 15 bilhões)

16. Discord (US$ 15 bilhões)

17. Gopuff (US$ 15 bilhões)

18. Yuanqi Senlin (US$ 15 bilhões)

19. Ripple (US$ 15 bilhões)

20. Plaid (US$ 13,5 bilhões)

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.