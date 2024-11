OpenAI está prestes a lançar novos agentes de IA; entenda

Agentes de IA são programas com capacidade de realizar atividades de forma autônoma, com pouco ou nenhum apoio humano. Esses programas podem ler dados e tomar decisões de maneira independente, tornando processos mais eficientes. A ideia da OpenAI é aplicar esses agentes no ambiente corporativo.

Embora ainda não tenha um data para o lançamento do consumidor, a notícia da OpenAI chama a atenção de outras empresas competindo no ramo da IA: a Anthropic introduziu recentemente o seu recurso de “uso de computador”, enquanto o Google está preparando o lançamento dos seus agentes de IA para dezembro. A Microsoft, apoiadora da OpenAI, lançou diversos agentes, capazes de enviar e-mails e gerenciar registros dos funcionários.