OpenAI lança versão gratuita do ChatGPT com transcrição de voz para iPhone e iPad

A OpenAI, empresa criadora do chatbot de inteligência artificial (IA) ChatGPT, anunciou nesta quinta-feira, 18, uma versão gratuita de seu robô de conversação em forma de aplicativo para produtos Apple - iPhone e iPad. O lançamento será feito primeiramente nos EUA e deve chegar em outros países nas próximas semanas, segundo a OpenAI.

O app pode ser adquirido na loja de aplicativos App Store e funciona da mesma forma que a versão em site, porém disponibiliza mais recursos, como o Whisper - de transcrição de áudio. Os usuários poderão também ser assinantes ChatGPT Plus sistema para ter acesso a outras ferramentas. Aqui no Brasil, a assinatura custa cerca de R$ 104 mensais.

Em comunicado, a empresa disse: “com o aplicativo ChatGPT para iOS, estamos dando mais um passo em direção à nossa missão, transformando pesquisas de ponta em ferramentas úteis que capacitam as pessoas, tornando-as cada vez mais acessíveis”.

A OpenAI também informou que usuários do PS Android terão o seu próprio app do ChatGPT em breve.

O ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado e, com o seu sucesso, influenciou outras grandes empresas, como a Meta e o Google, a investirem em suas próprias IAs.

A Microsoft, por sua vez, investiu uma quantia bilionária na OpenAI para conseguir implantar o chatbot em seu buscador Bing e, como resposta à concorrência, o Google informou no evento Google I/O - que aconteceu no começo de maio - que está fazendo a mesma coisa, porém com a sua própria IA, Bard.