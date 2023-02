Versão paga do ChatGPT chega ao Brasil; veja o preço

A versão paga do chatbot de inteligência artificial (IA) da OpenAI, o ChatGPT Plus, chegou ao Brasil. A assinatura foi anunciada no último dia 1º, inicialmente, somente para os EUA, com lista de espera para os interessados de outros países - desde sexta, 10, ele está disponível para os brasileiros.

O valor da assinatura é de US$ 20 mensais, cerca de R$ 104 mensais pela cotação do dólar nesta segunda-feira, de R$ 5,18. O plano Plus permite que os usuários acessem o ChatGPT mesmo com alta demanda, obtenham respostas mais rápidas, além de receberem acesso prioritário para novos recursos e atualizações.

Leia também Inteligência artificial ‘irmã’ do ChatGPT pode ajudar a criar proteínas humanas

O ChatGPT Plus pode ser acessado no site do ChatGPT, na aba Upgrade to Plus do menu à esquerda da tela. Depois de selecionar a opção, o site vai encaminhar o usuário para fazer login com uma conta Google e, em seguida, adicionar as informações de pagamento para concluir a compra.

O ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022 e, logo em janeiro, atingiu 100 milhões de usuários. O sistema impressionou pelas suas habilidades e foi até usado em estudos que mostraram a capacidade da IA de ser aprovada em provas.

Além disso, a gigante de tecnologia Microsoft chegou a anunciar uma parceria com a OpenAI para incluir o ChatGPT no buscador Bing. Como resposta, o Google lançou sua própria inteligência artificial, chamada Bard, que não foi bem recebida pelo público.





Continua após a publicidade