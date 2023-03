Novo Bing, que tem tecnologia do ChatGPT, chega ao Windows 11; veja novidades

A Microsoft anuncia nesta terça, 28, que a nova versão do seu buscador, o Bing, será integrado à barra de tarefas do Windows 11 por meio de um app direto. O Bing tem a mesma inteligência artificial (IA) do ChatGPT e é resultado da parceria entre a gigante e a OpenAI - nos últimos meses, a relação entre as partes se estreitou após a empresa fundada por Bill Gates investir cerca de US$ 10 bilhões na startup.

A inclusão do recurso é parte de um pacotão de novidades para o sistema operacional anunciado nesta terça. Entre eles estão conexão entre iPhone e Windows (por meio do app Phone Link), novos recursos de IA para o menu Iniciar, melhorias para o uso com telas sensíveis ao toque e atualizações em recursos de acessibilidade e de consumo de energia.

Para usar os novos recursos, é preciso baixar a nova versão do Windows 11 já disponível gratuitamente para usuários do sistema operacional. Em relação ao novo Bing, será preciso esperar um pouco mais. O sistema operacional está sendo disponibilizado aos poucos para os usuários - até aqui 1 milhão de pessoas já têm acesso, enquanto o restante precisa entrar em uma fila de espera. No blog da companhia, Panos Panay, diretor de produtos da Microsoft, diz que o novo Bing estará disponível “nas próximas semanas”.

O Bing é capaz de usar IA para fazer pesquisas em diversas plataformas e fornecer respostas com clareza, de uma forma conversacional, ou seja, respondendo diretamente à pergunta feita pelo usuário. É um funcionamento próximo ao ChatGPT.

Além disso, a Microsoft vem reforçando a ideia de que o Windows 11 oferece diversos recursos reforçados por IA. Para quem usa dispositivos com Windows 11 Pro, o menu Iniciar vai começar a recomendar conteúdo personalizado, como reuniões marcada na agenda ou arquivos que serão apresentados nas reuniões. Sem dar detalhes, Panay diz que o File Explorer, que gerencia arquivos, também será otimizado por sistemas de IA.