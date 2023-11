OpenAI permite que pequenas empresas personalizem o ChatGPT

THE NEW YORK TIMES — A OpenAI informou na segunda-feira passada, 6, que criou um serviço que permite que indivíduos e pequenas empresas criem versões personalizadas de seu popular chatbot online, o ChatGPT, e as compartilhem instantaneamente na internet.

Por meio de um novo serviço chamado GPTs, qualquer pessoa pode personalizar rapidamente o chatbot para uma tarefa específica sem a ajuda de software adicional ou código de computador. O proprietário de uma pequena pousada, por exemplo, pode criar um chatbot que responda a perguntas de qualquer pessoa que se hospede no local.

“Podemos imaginar alguém criando um GPT especializado em ensinar um novo idioma a alguém ou dar conselhos sobre design de interiores”, disse Peter Deng, vice-presidente de produtos para consumidores e empresas da OpenAI, em uma entrevista.

A OpenAI, startup de inteligência artificial de São Francisco, acelerou o lançamento de suas ferramentas de inteligência artificial nas últimas semanas. Em setembro, ela incorporou seu gerador de imagens DALL-E ao ChatGPT e lançou uma nova versão de seu popular chatbot, que interage com as pessoas usando palavras faladas, como a assistente digital Siri, da Apple.

O ChatGPT atraiu centenas de milhões de usuários depois de ser lançado no final do ano passado, impressionando as pessoas com a forma como respondia a perguntas, escrevia trabalhos e discutia praticamente qualquer assunto. Várias outras empresas, incluindo o Google e a startup Anthropic, lançaram chatbots semelhantes. Agora, a OpenAI está tentando se antecipar aos seus rivais.

O novo serviço GPTs está disponível para qualquer pessoa que use o ChatGPT Plus, uma versão do chatbot que é vendida por US$ 20 por mês, cerca de R$ 100 aqui no Brasil.

Milhões de desenvolvedores de software experientes já estão usando a tecnologia subjacente do ChatGPT, GPT-4, para criar seus próprios aplicativos, de tutores automatizados a até mecanismos de busca. Já o novo serviço GPTs é voltado para um público diferente: indivíduos e pequenas empresas sem experiência como desenvolvedores de software.

OpenAI é a empresa criadora do ChatGPT, robô de bate-papo movido a inteligência artificial Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Qualquer pessoa pode criar um chatbot personalizado fornecendo algumas instruções e, em alguns casos, fazendo o upload de alguns documentos. Quando o proprietário de uma pousada cria um bot que responde a perguntas dos hóspedes, por exemplo, ele pode fazer o upload do manual do hóspede da pousada.

O proprietário também pode pedir ao serviço que crie um logotipo para o novo bot usando o gerador de imagens da OpenAI.

Deng reconheceu que qualquer bot criado com o serviço estaria sujeito a erros. Treinadas com enormes quantidades de dados coletados em toda a internet, tecnologias como o ChatGPT às vezes “alucinam” ou inventam coisas.

Como a tecnologia também pode ser usada para gerar material ofensivo, inverídico e até mesmo perigoso, a OpenAI disse que examinaria todos os novos bots criados com GPTs e não permitiria nenhum que violasse seus termos de serviço. Nas próximas semanas, ela oferecerá esses bots por meio de uma loja de aplicativos semelhante à que a Apple oferece para aplicativos do iPhone.

A empresa também disse que qualquer usuário do serviço pode solicitar que seus documentos e outros dados não sejam usados para treinar futuras versões da tecnologia da OpenAI.

A OpenAI está enfrentando processos judiciais de escritores, artistas e programadores de computador que argumentam que a empresa usou ilegalmente seu trabalho para construir seus sistemas de IA.

A empresa afirmou que mais de 100 milhões de pessoas usavam ativamente o ChatGPT a cada semana e que mais de dois milhões de desenvolvedores de software usavam o GPT-4 e outros serviços para criar aplicativos. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA