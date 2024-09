OpenAI quer ainda mais dinheiro para construir a IA do futuro; veja plano

A OpenAI está em negociações para levantar cerca de US$ 6,5 bilhões como parte de um acordo que valorizaria a empresa na faixa de US$ 150 bilhões, um aumento de quase US$ 70 bilhões em relação à sua avaliação de nove meses atrás, de acordo com cinco pessoas com conhecimento das conversas.

O acordo tornaria a empresa mais valiosa do que qualquer outra empresa privada, com exceção da ByteDance, fabricante do aplicativo de vídeos TikTok.

OpenAI tem arrecadado dinheiro de forma agressiva à medida que desenvolve novas tecnologias de IA Foto: Mojahid Mottakin/ Adobe Stock

Ainda na semana passada, a OpenAI pretendia levantar cerca de US$ 1 bilhão em uma avaliação de US$ 100 bilhões. A nova rodada de financiamento seria liderada pela empresa de investimentos Thrive Capital, que já investiu anteriormente na OpenAI. As gigantes da tecnologia Apple, Nvidia e Microsoft também fizeram parte das discussões, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato devido à natureza das discussões.

A Bloomberg informou anteriormente sobre as novas negociações de avaliação.

No final de 2022, a OpenAI deu início ao boom da inteligência artificial (IA) com o lançamento de seu chatbot online ChatGPT, incitando um aumento global no financiamento de startups que desenvolveram tecnologia semelhante. O interesse por essas empresas caiu neste verão, quando uma série de empresas proeminentes praticamente desapareceu em empresas de IA mais ricas e poderosas, como Google, Microsoft e Amazon.

A OpenAI também tem se esforçado para recuperar sua reputação depois que quatro membros do conselho demitiram inesperadamente o chefe-executivo Sam Altman no final de 2023. Desde sua reintegração, apenas cinco dias depois de ter sido forçado a sair, a empresa perdeu vários funcionários de alto nível, incluindo o cientista-chefe e cofundador Ilya Sutskever.

Nesse mesmo período, a empresa, que tem mais de 1,7 mil funcionários, adicionou mais de 1 mil novos trabalhadores e lançou versões cada vez mais poderosas do ChatGPT e tecnologias semelhantes, incluindo sistemas que geram imagens e vídeos.

Altman, que é admirado por seus colegas do Vale do Silício por sua capacidade de captação de recursos, criou estrategicamente o entusiasmo dos investidores pelas oportunidades de adquirir participações na OpenAI. Sua estratégia tem sido vender ações existentes em uma chamada oferta pública de aquisição uma vez por ano, o que beneficia os funcionários da empresa, e depois complementá-la com uma rodada de financiamento tradicional para apoiar os negócios da OpenAI, disse uma pessoa familiarizada com a abordagem de Altman.

No ano passado, ao encerrar uma oferta pública de aquisição de ações que avaliou a empresa em mais de US$ 80 bilhões, ele já estava dizendo aos investidores que planejava arrecadar dinheiro para avaliá-la em US$ 100 bilhões.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.