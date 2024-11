Optimus, robô humanoide de Elon Musk, tem versão em miniatura à venda; veja preço

O Tesla Bot Action Figure é composto por mais de 40 peças que oferecem 20 pontos de articulação para a máquina, com um pequeno suporte de carregamento e acompanha uma mini versão do CyberHammmer, o ‘martelo’ da Tesla.

O “bonequinho”, porém, está longe de ter as mesmas funções da sua versão original. Apresentado em 2022, o robô humanoide Optimus tem 73 quilos, possui uma cabeça, locomove-se por duas pernas e possui dois braços com mãos, que trazem polegares opostos. A Tesla afirma que o Optimus possui processador da marca, com conexão Wi-Fi e de celular, bem como recursos de áudio e cibersegurança. A bateria tem capacidade de 2,3 kWh.