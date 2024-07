Posições políticas de Elon Musk podem estar prejudicando a Tesla

Poucos executivos do setor automobilístico são tão intimamente identificados com a empresa que comandam quanto Elon Musk, executivo-chefe da Tesla. E, provavelmente, nenhum deles é mais prolífico na divulgação de suas opiniões políticas nas redes sociais.

Mas, à medida que a personalidade pública de Musk se torna cada vez mais de direita, a Tesla parece estar pagando um preço em vendas, especialmente para clientes progressistas e de esquerda, que são muito mais propensos a comprar carros movidos a bateria do que os conservadores, de acordo com analistas.

Posições políticas de Musk podem estar prejudicando a Tesla Foto: Ebrahim Noroozi/AP

PUBLICIDADE Sua imagem de comandante errático e impulsivo parece ter se refletido nos carros, levantando dúvidas na mente de algumas pessoas sobre sua qualidade e ajudando a explicar por que as vendas da Tesla vêm caindo. Na terça-feira, 2, a empresa informou que suas vendas globais no segundo trimestre caíram 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado, após uma queda de 8,5% nos primeiros três meses do ano. “Musk é um verdadeiro para-raios”, diz Ben Rose, presidente da Battle Road Research, que tem uma visão geralmente positiva sobre as ações da Tesla. “Há pessoas que o apoiam e pessoas que o criticam. Sem dúvida, alguns de seus comentários são realmente desagradáveis para algumas pessoas. Para um subconjunto, o suficiente para comprar outra marca.”

A Tesla e um representante da diretoria da empresa não responderam aos pedidos de comentários.

Algumas das mais de 7,5 mil pessoas que responderam um questionário do Times disseram que ficaram ofendidas com o que consideraram antissemitismo de Musk, o que ele nega. Alguns ficaram chateados com a forma como Musk gerencia o Twitter (atual X) desde que comprou a empresa em 2022. Ele demitiu milhares de funcionários e removeu as barreiras de proteção do conteúdo compartilhado na plataforma. Suas relações cada vez mais amigáveis com o ex-presidente Donald J. Trump e outras personalidades conservadoras também foram citadas como preocupações. A grande maioria dos leitores que responderam ao questionário criticou Musk. “Você está basicamente andando com um grande boné “Make America Great Again”, diz Aaron Shepherd, designer de produtos da Microsoft em Seattle. Ele planeja comprar um Volkswagen ID.4 elétrico em vez de um Tesla.

Não é possível saber o preço que a Tesla já pagou pelas declarações e atividades políticas Musk. O que está claro é que a Tesla, que já foi a maior vendedora de veículos elétricos do mundo, perdeu participação de mercado em muitos países por uma série de motivos. O principal deles é a dependência da empresa do veículo utilitário esportivo Modelo Y e do sedã Modelo 3, que não são atualizados substancialmente há anos. Outras empresas estão atraindo compradores com o lançamento de carros novos ou atualizados com mais frequência.

Na China, as montadoras nacionais, como a BYD, ganharam terreno sobre a Tesla ao oferecer carros mais acessíveis com recursos tecnológicos que atraem os consumidores chineses, como telas giratórias. Na Europa, a BMW, a Volkswagen e outras marcas locais estão se saindo bem ao oferecer carros mais luxuosos ou mais baratos do que a Tesla. E nos Estados Unidos, a Hyundai-Kia, a Ford Motor e a General Motors aumentaram as vendas oferecendo uma seleção cada vez maior de modelos.

Os leitores do Times que responderam ao questionário online disseram que foram desencorajados pelas declarações de Musk e por sua experiência com os carros e as operações de serviço da Tesla - a empresa vende e faz a manutenção dos carros diretamente, e não por meio de revendedores.

“Houve um tempo em que eu daria um órgão a Musk se ele precisasse de um”, diz Tim Yocum, diretor de engenharia de uma empresa de software. Mas Yocum, que mora em Chicago, disse que teve problemas com seu Tesla Model S e que ficou insatisfeito com os serviços de reparo e manutenção da empresa. A guinada de Musk para a direita também o incomodou.

PUBLICIDADE “A Tesla é a única fabricante da atualidade que, sem remorso, permitiu que seu CEO incendiasse a marca”, diz Yocum. “Esse carro será o último Tesla que terei”. Esses comentários ajudam a esclarecer as pesquisas que dizem que a reputação da Tesla sofreu recentemente. A empresa caiu para o 63º lugar na Axios Harris Poll 100 de 2024, que perguntou aos entrevistados sobre suas opiniões sobre marcas corporativas. Em 2021, a empresa estava em oitavo lugar. Musk já afirmou que suas declarações públicas e sua personalidade não afetam as vendas da Tesla. “Fabricamos os melhores carros”, disse ele no DealBook Summit do The Times em novembro. “Se você me odeia, gosta de mim ou é indiferente, você quer o melhor carro ou não quer o melhor carro?”

Musk ainda tem muitos admiradores fervorosos. E alguns disseram que as declarações públicas do executivo não influenciariam sua decisão de comprar um Tesla. Muitas pessoas lhe deram crédito por pressionar o setor automotivo a produzir veículos elétricos, uma ferramenta poderosa para combater as mudanças climáticas.

“Ele liderou uma empresa que interrompeu com sucesso um setor automobilístico corrupto e preguiçoso”, afirma Julian Mehnle, engenheiro de software que mora em São Francisco. Embora não seja fã de Musk, Mehnle afirma: “Sou adulto o suficiente para separar essas preocupações da minha escolha de produtos de consumo”.

As preocupações de alguns proprietários de automóveis foram além das declarações políticas. Eles citaram acusações de discriminação racial nas fábricas da Tesla, ou a percepção de que ele permitiu que conteúdo racista florescesse no X. A Tesla negou que tolere discriminação em suas fábricas.

“Minha mãe estava pensando seriamente em comprar um Tesla”, diz Achidi Ndifang, que trabalha com tecnologia da informação em Baltimore. “Como negro, senti que seria um insulto para minha mãe andar em um Tesla.”

Derek Morf, professor de matemática, relatou ter se sentido alarmado quando a Tesla removeu o aplicativo Disney Plus de algumas telas do painel no final do ano passado, aparentemente porque Musk estava com raiva de Robert A. Iger, executivo-chefe da Disney.

Morf não se importava muito com o aplicativo da Disney. Mas, segundo ele, achou inquietante “o fato de que o veículo que comprei poderia ter seus recursos alterados em um instante simplesmente porque um homem tinha tanto controle”.

Essas preocupações podem ser uma responsabilidade para a Tesla, pois ela investe recursos na tecnologia de direção autônoma. Musk prometeu revelar um táxi autônomo em 8 de agosto. A tecnologia não pode ser bem-sucedida sem a confiança dos consumidores.

Mas provavelmente nenhum outro executivo do setor automotivo atual tem um megafone tão alto quanto Musk, ou está mais disposto a usá-lo.

“Se as pessoas pensam que os CEOs de outras empresas são santos, elas são um pouco ingênuas na minha opinião”, diz Jan Leys, proprietário da Tesla em Zurique. “Eles simplesmente só não têm uma boca e/ou plataforma tão grande quanto a de Elon Musk.”

