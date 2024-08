‘Puxar o saco’ do chefe não deixa você melhor na empresa, diz CEO da Amazon; veja outros conselhos

Quer ganhar a confiança do seu chefe e dos seus colegas? Puxar o saco deles não vai adiantar, diz Andy Jassy, presidente executivo da Amazon.

“Às vezes, confundem com o fato de serem simpáticos uns com os outros, de terem coesão social ou de não desafiarem uns aos outros nas reuniões”, disse o veterano da Amazon, de 56 anos, num vídeo recente da empresa no YouTube: “Não te desafio se você não me desafiar ou essa pessoa não é de confiança porque me desafiou em um grupo de pessoas”. É uma habilidade, diz ele, que as pessoas muitas vezes entendem “errado”.

Andy Jassy, CEO da Amazon, no GeekWire Summit, em Seattle: 'o que queremos dizer com ganhar confiança é ser honesto, autêntico e direto' Foto: David Ryder/WashingtonPost

PUBLICIDADE De todos os 16 princípios de liderança do gigante tecnológico, escritos pelo seu fundador Jeff Bezos, ter uma base de confiança entre os líderes e o pessoal é fundamental para a segurança psicológica, a colaboração efetiva e a inovação. É por isso que a confiança começa com a genuinidade - mesmo que isso signifique dizer ao seu chefe algumas verdades duras ou assumir os seus próprios erros.

“O que queremos dizer com ganhar confiança é ser honesto, autêntico, direto, ouvir atentamente, mas desafiar respeitosamente se discordar”, disse Jassy.

“Se acharem que estamos fazendo algo de errado para os clientes da empresa, falem”, acrescentou. “Se formos donos de alguma coisa e ela não estiver ocorrendo bem, sejamos donos dela.”

E é uma via de mão dupla: Os líderes que querem ganhar a confiança da sua equipa devem sentir-se à vontade para serem “vocalmente autocriticos, mesmo quando isso é estranho ou embaraçoso”, insistiu Jassy.

Publicidade

Amazon foi fundada por Jeff Bezos em 1994 Foto: Pete Kiehart/NYT

Cuidado para não ser só conversa

Falar em reuniões é crucial para ganhar confiança, mas Jassy observa que isso não é suficiente por si só. É preciso apoiar as palavras com ações e dados para as fazer valer realmente.

“Se diz que tem algo, cumpra-o”, disse ele. “Se acha que não somos tão bons como dizemos que somos, faça uma avaliação comparativa, utilize dados e nos mostre que não somos tão bons e vice-versa.”

Jassy compartilhou um exemplo dos seus dias à frente da equipe de marketing da Amazon no início dos anos 2000.

Enquanto apresentava um PowerPoint de 220 slides sobre o plano operacional da equipa a Bezos e a outros executivos, Bezos o interrompeu apenas 10 slides depois e disse: “Todos os seus números estão errados neste slide.”

“Fiquei surpreendido”, recorda Jassy, antes de acrescentar que rapidamente percebeu que o fundador da Amazon estava, de fato, correto.

Em vez de ficar “ressentido ou zangado com Jeff por ter chamado a atenção para o fato”, disse Jassy, utilizou esse momento para levantar as mãos, mostrar responsabilidade e ganhar a confiança do seu chefe.

E claramente funcionou: Bezos acabou por promover Jassy a um dos seus principais conselheiros, antes de o nomear para o suceder como CEO em 2020.

Publicidade

“Ganhei a confiança ao assumir o erro, ao ser vocalmente autocrítico, ao melhorar e ao fazer uma apresentação muito melhor e ao explicar o que era verdade da próxima vez que me apresentasse a um grupo muito mais vasto”, concluiu o CEO.

Existe algo como ser autêntico demais?

Não é só Jassy que defende a autenticidade no trabalho. Jeroen Temmerman, CEO da gigante da tecnologia capilar GHD, disse recentemente à Fortune que a autenticidade é crucial para conseguir um cargo de topo como o seu.

“Como líder, temos que falar com pessoas que se encontram no mesmo tipo de situações que nós - não com uma agenda dupla -, mas sim como é que resolvemos esse problema? Porque eu tenho este problema”, disse ele.

Mas, como dizem os diretores executivos e os especialistas à Fortune, trazer muito de si para o trabalho pode sair pela culatra.

“Enquanto estiver no trabalho, a sua autenticidade não precisa estar no máximo”, diz Tanya Slyvkin, CEO da WhitePage, a consultora de apresentações.

Ela diz que mostrar demais da sua personalidade borbulhante pode indicar que não consegue lidar com decisões difíceis - especialmente se estiver num papel de liderança.

“Imaginem se eu decidisse ser pateta e brincalhão no trabalho”, acrescenta Slyvkin. “Há grandes probabilidades das pessoas não me levarem a sério.”

Publicidade

“Qualquer tentativa de ser 100% autêntico em todos os momentos é uma ideia perigosa”, concorda James Dale, diretor executivo da SINE Digital, a agência de marketing de desempenho.

“Tem que estudar a sua própria personalidade e perceber o que deve ou não levar para uma função com base nas personalidades das pessoas com quem vai interagir, tanto colegas como clientes”, aconselha.

Em última análise, os seres humanos são multifacetados e é provável que haja aspectos da sua personalidade que possa adaptar ao seu ambiente. Por exemplo, se estiver tentando apresentar uma alternativa à carne da nova era, declarar o quanto gosta do verdadeiro produto provavelmente não o favorecerá.

A autenticidade envolve a autoconsciência dos seus valores, sentimentos interiores e personalidade Katleen De Stobbeleir, professora na Vlerick Business School

É por isso que Katleen De Stobbeleir, professora de liderança na prestigiada Vlerick Business School, na Bélgica, diz que é importante fazer a distinção entre ser autêntico e simplesmente expressar as suas emoções ou opiniões.

“Reagir impulsivamente, como gritar, porque um comentário o perturba não é necessariamente autêntico”, diz ela, acrescentando que as pessoas que agem dessa forma no trabalho podem parecer impulsivas, pouco fiáveis e imprevisíveis.

“Na realidade, a autenticidade envolve a autoconsciência dos seus valores, sentimentos interiores e personalidade, tendo também em conta as expectativas do contexto”, afirmou.

É por isso que é perfeitamente normal (ou talvez até sensato) ter várias versões de si próprio, conclui De Stobbeleir: “A autenticidade não tem a ver com uma adesão rígida a “quem somos”, mas sim com uma auto-expressão genuína dentro do contexto em que nos encontramos.”

Publicidade

Há o “você” no trabalho, há o cônjuge, o pai, o amigo... e é normal que esses “você” diferentes nem sempre sejam consistentes.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.