Amazon tem uma ‘mina de ouro’ de US$ 46 bilhões focada na geração Z; conheça

A Amazon está mantendo discretamente um ativo de US$ 46 bilhões, escreveu Laura Martin, analista do banco de investimento e gestão de ativos Needham, na quarta-feira, 17. Não se trata do Prime Day; não é a Alexa; nem mesmo a AWS, sua divisão de computação.

Em vez disso, os investidores devem começar a prestar atenção na plataforma de transmissão ao vivo da Amazon, a Twitch, que pode ser relativamente desconhecida para as gerações mais antigas, mas que se tornou um elemento básico de transmissão ao vivo entre a geração z (nascidos entre 1995 e 2010) e geração alfa (nascidos a partir de 2010).

Amazon tem uma mina de ouro com a Twitch, diz analista Foto: Adobe Stock

A Twitch é “a maior plataforma de streaming para videogames, de longe”, escreveu Martin. No entanto, o serviço se expandiu muito além do mundo dos jogos. E Martin estimou que a plataforma esteja avaliada em US$ 46 bilhões.

Muito além dos games

PUBLICIDADE Martin observou que a Twitch permite que a Amazon tenha acesso a um mercado de publicidade que a empresa não teria de outra forma. Quase dois terços dos usuários da Twitch são homens, e quase três quartos deles têm menos de 34 anos, escreveu Martin. Para a Amazon como um todo, apenas 45% de sua base de clientes tem menos de 34 anos, e a maioria deles é do sexo feminino. “Os anunciantes endêmicos (ou seja, videogames e acessórios) que anunciam na Twitch também compram anúncios na Amazon, e muitos desses anunciantes não seriam clientes sem a Twitch”, acrescenta. “Da mesma forma, as marcas podem comprar anúncios na Twitch para acessar homens jovens difíceis de alcançar, a maioria dos quais não assiste à TV tradicional.”

No entanto, não se trata apenas de homens. A qualquer momento, mais de 2,5 milhões de pessoas estão assistindo a uma transmissão na Twitch. O serviço teve uma média de 35 milhões de usuários diários em 2022 e 1,3 trilhão de minutos assistidos na plataforma no mesmo ano, de acordo com sua página de publicidade.

Esses números surpreendentes não vêm apenas dos videogames: Martin compara o domínio de mercado da Twitch com o do YouTube, do Google.

“O YouTube conquistou o espaço de vídeo sob demanda e a Twitch conquistou o espaço de transmissão ao vivo”, escreveu Martin.

Nos EUA, a Twitch impulsionou a carreira de comediantes ultrapopulares da Geração Z e também se tornou popular entre comentaristas políticos jovens. , c

Dinheiro para os criadores

Aqueles que abraçam o caos e se tornam populares com ele podem colher na Twitch recompensas consideráveis: Um vazamento de dados de 2021 sugere que os principais criadores da plataforma ganham de US$ 8 milhões a US$ 9 milhões por ano com a plataforma.

Os streamers são pagos por meio de um modelo de assinatura: os espectadores podem se inscrever em seus criadores de conteúdo favoritos por um mínimo de R$ 9,90 por mês para obter acesso a vantagens como acesso a emotes - emojis em movimento - emblemas e visualização sem anúncios. No entanto, a plataforma passou por uma controvérsia com os criadores sobre seus pagamentos.

Alguns criadores se rebelaram contra a Twitch no ano passado, depois que ela diminuiu o valor da receita de assinatura que distribuía aos Parceiros (criadores de conteúdo que atendem a determinados critérios). A divisão atual é de 50/50, uma redução significativa em relação à divisão original de 70/30 que permitia que os criadores criassem meios de subsistência e negócios na plataforma. Mais tarde, a Twitch anunciou o Programa Partner Plus, restaurando a divisão 70/30 apenas para os primeiros US$ 100 mil ganhos pelos criadores de nível superior, um grupo que inclui apenas os 1.066 criadores mais populares na plataforma de 14 milhões de pessoas da Twitch. Alguns criadores ainda reclamaram do número limitado de pessoas qualificadas para o novo programa Partner Plus e dos vários termos e condições. "Isso é tão inatingível agora, com base em assinaturas individuais e recorrentes... isso não ajuda em nada os streamers", diz PaladinAmber, parceiro da Twitch, em resposta ao novo programa.

Desde então, o CEO da Twitch, Dan Clancy, tem se esforçado para restaurar as relações com os criadores. Em janeiro, Clancy anunciou um novo sistema: qualquer pessoa com mais de 100 assinantes pagos receberia agora 60% do dinheiro que os fãs prometerem.

“A Twitch tem a ver com estar no momento e interagir com os espectadores ao vivo”, diz um usuário da plataforma. “Costumava parecer mais uma comunidade pequena e unida, mas agora é uma plataforma enorme com todos os tipos de conteúdo e diferentes maneiras de envolver seus fãs.”