Quem é Noam Shazeer, funcionário que custou US$ 2,7 bilhões ao Google

O Google desembolsou recentemente US$ 2,7 bilhões para recontratar um ex-funcionário de peso: Noam Shazeer, um dos principais nomes da inteligência artificial (IA) no mundo. A contratação faz parte de um plano ambicioso da empresa para impulsionar o desenvolvimento de ferramentas de IA, especialmente o projeto Gemini, que visa competir com o ChatGPT da OpenAI.

Após 17 anos no Google, Shazeer deixou a empresa em 2021 para fundar sua própria startup, a Character.AI, junto com o brasileiro Daniel de Freitas. No entanto, menos de três anos depois, a dupla retornou ao Google, com Shazeer assumindo o cargo de vice-presidente e liderando o desenvolvimento de IA. O valor de US$ 2,7 bilhões pago pelo Google pode parecer alto, mas é considerado "razoável" quando se trata de Shazeer. O americano é reconhecido como um dos pioneiros da IA e responsável por diversos estudos importantes no Google. Em 2017, ele publicou o artigo "Attention Is All You Need", que introduziu a arquitetura Transformer, revolucionando a tecnologia de IA e sendo amplamente utilizada em plataformas de inteligência artificial atualmente.

A trajetória de Noam Shazeer

Noam Shazeer, o funcionário de US$ 2,7 bilhões do Google Foto: Reprodução/LinkedIn

Noam Shazeer ingressou no Google em 2000 e, desde então, se destacou por suas contribuições no campo da IA. Um de seus primeiros grandes feitos foi aprimorar o corretor ortográfico do mecanismo de busca do Google.

Na empresa, Shazeer e seu colega Daniel de Freitas desenvolveram um chatbot chamado Meena, chatbot capaz de interagir com humanos de forma natural e envolvente. Embora o Google tenha considerado o Meena muito arriscado para ser lançado publicamente, devido a preocupações com segurança e ética, a iniciativa de Shazeer demonstrou sua crença no potencial da IA para transformar a comunicação e a interação humana.

Após a recusa do Google em liberar o chatbot ao público, Shazeer e Freitas deixaram a empresa em 2021 para fundar a Character.AI, que rapidamente se tornou uma das principais startups de IA no Vale do Silício, alcançando uma avaliação de US$ 1 bilhão em 2023.

Em setembro de 2024, foi anunciado que Shazeer retornaria ao Google para co-liderar o projeto Gemini, um modelo de IA de última geração projetado para competir com rivais como o ChatGPT da OpenAI. O retorno de Shazeer foi parte do acordo de US$ 2,7 bilhões para o Google licenciar a tecnologia da Character.AI.

Shazeer sempre se destacou por sua visão de futuro em relação ao desenvolvimento da IA. Em 2015, o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, afirmou que se alguém no mundo pudesse alcançar a inteligência artificial em nível humano, seria Shazeer.