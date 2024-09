Recontratação bilionária: Google gastou US$ 2,7 bilhões para trazer gênio que revolucionou a IA

O Google desembolsou US$ 2,7 bilhões para trazer um ex-funcionário de volta para casa. Noam Shazeer é um dos principais nomes da inteligência artificial (IA) do mundo e sua recontratação faz parte de um plano de desenvolvimento de ferramentas para a gigante.

Depois de 17 anos no Google, Shazeer deixou a empresa em 2021 para fundar sua própria startup, a Character AI, junto com o paulista Daniel de Freitas, primeiro bilionário brasileiro da IA. No entanto, menos de três anos depois, a dupla voltou ao Google - Shazeer assumiu o cargo de vice-presidente e vai liderar o desenvolvimento de IA.

O valor de US$ 2,7 bilhões parece "razoável" quando estamos falando de Shazeer. O americano é considerado um dos pioneiros da IA e responsável por diversos estudos do Google. Em 2017, ele publicou o artigo 'Attention Is All You Need', em que lançou o Transformer, arquitetura de IA que revolucionou a tecnologia e, atualmente, é usada em todas as plataformas de inteligência artificial.

Saída

Em 2021, Shazer e Freitas fundaram a Character AI, uma startup de inteligência artificial - a dupla estava descontente com a maneira como o Google abordava a tecnologia de grandes modelos de linguagem (LLMs), resistindo a tornar a tecnologia pública. Com a saída do Google e o rápido crescimento da Character AI, a startup se tornou uma das mais valiosas companhias da nova geração de IA, sendo avaliada em mais de US$ 1 bilhão em 2023.

Entretanto, com a chegada de concorrentes como o ChatGPT, da OpenAI, a startup da começou a enfrentar dificuldades para manter os custos de treinamento de suas IAs.

Em agosto deste ano, o Google decidiu comprar a Character AI, licenciado a tecnologia da startup por US$ 3 bilhões e garantindo o retorno de seus fundadores - a recontratação de Shazeer faz parte de um plano de investimento do Google no setor da inteligência artificial, depois de ficar para trás na disputa com a OpenAI.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani