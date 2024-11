Recurso irritante do Instagram não vai mais funcionar; entenda mudança

O Instagram não vai mais atualizar o feed assim que você abrir o aplicativo. Até então, ao sair do app e retornar após alguns minutos, o feed era automaticamente atualizado, o que muitas vezes resultava na perda do conteúdo que estava sendo visualizado. Essa mudança, que gerava irritação entre os usuários, não vai mais acontecer segundo Adam Mosseri, CEO do Instagram.

A alteração foi revelada em um story do empresário. No vídeo, ele respondeu a um usuário na caixa de perguntas do Instagram sobre qual é a mudança recente no IG que as pessoas talvez não conhecessem.

Atualização vai chegar gradualmente na plataforma Foto: StockStyle/Adobe Stock

Mosseri esclarece que a prática de atualização do feed, no qual recebe o nome de rug pull (algo como puxar o tapete) não é necessariamente um bug, ela foi projetada de maneira intencional. A ação não deixava o usuário ficar esperando na tela de carregamento, ela mostrava todos os conteúdos baixados e assim que carregados, a página mudava.

“Basicamente o que fazemos agora é carregar o novo conteúdo e não mostraremos até que você role para baixo”, esclarece Mosseri. Agora, a plataforma vai atualizar o feed somente quando o usuário deslizar a tela para cima, contudo, a nova funcionalidade deve ser liberada parcialmente nos próximos dias, “A implementação da atualização será global, mas ainda não há uma data definida para que chegue a todos os usuários”, confirma a Meta.