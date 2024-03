Reddit, que abriga o caos e a glória da internet, vai abrir capital; entenda como isso foi possível

Neste mês, o Reddit está pronto para começar a comercializar suas ações. É um movimento se destaca. Ao contrário de uma recente safra de startups que se concentram inteiramente em inteligência artificial (IA), a empresa de 19 anos é um retorno a uma era mais antiga das redes sociais. A companhia também está tentando abrir o capital em um momento em que os investidores estão céticos em relação às ofertas de tecnologia.

Mas o que mais se destaca até aqui é o simples fato de o Reddit conseguir fazer esse movimento. Depois de ser pioneira das redes sociais, a empresa sediada em São Francisco, EUA, ficou estagnada. Enfrentou dúvidas e controvérsias por sua postura em relação à liberdade de expressão. Teve dificuldades para construir um negócio viável e, no início, era resistente à publicidade .

Durante uma crise de liderança em 2015, o Reddit pediu a Steve Huffman, um de seus fundadores, que voltasse a administrar a plataforma. Ele, que estava trabalhando em um site de viagens, não estava ansioso para voltar, pois o Reddit era uma baita dor de cabeça. Sua vasta comunidade de usuários era combativa com a administração. A propriedade do Reddit também era complicada, e sua tecnologia estava ficando para trás.

“Eu corri para o prédio em chamas”, disse Huffman em um podcast de 2017.

Reddit deve abrir capital em breve, contrariando expectativas Foto: Dado Ruvic/Reuters

Após o retorno de Huffman, as receitas da empresa aumentaram de US$ 12 milhões para mais de US$ 800 milhões por ano e de 80 para 2 mil funcionários. Mas Huffman continuou encontrando obstáculos. Em junho passado, quando ele aumentou as taxas para desenvolvedores independentes que usavam os dados do Reddit, muitos moderadores do site se revoltaram, fechando seções da plataforma. E surgiram dúvidas sobre o papel da empresa na disseminação de informações falsas.

“O Reddit conseguiu sobreviver, quase apesar de si mesmo”, diz Ellen Pao, ex-diretora executiva do Reddit.

Na semana passada, quando o Reddit iniciou o processo para atrair investidores, os obstáculos ficaram evidentes. A empresa disse que seu objetivo era levantar até US$ 748 milhões em seu IPO, vendendo cerca de 22 milhões de ações entre US$ 31 e US$ 34 cada. Isso colocaria sua avaliação em cerca de US$ 6,4 bilhões, abaixo da avaliação de US$ 10 bilhões que obteve em 2021 durante uma rodada privada de financiamento.

O ceticismo foi exibido em uma comunidade conhecida do Reddit chamada WallStreetBets, um fórum onde as pessoas discutem ações e negociações e que ajudou a alimentar o aumento das “ações meme”. Alguns usuários diziam que o Reddit não havia provado que poderia ganhar dinheiro com seus usuários ou com seus dados.

A história do Reddit

Huffman e Alexis Ohanian fundaram o Reddit em 2005 em um dormitório da Universidade da Virgínia. Eles queriam criar uma startup que permitisse que as pessoas fizessem pedidos de comida pelo celular, chamada My Mobile Menu ou MMM.

Eles apresentaram a ideia a Paul Graham e Jessica Livingston, que estavam montando a Y Combinator, hoje principal aceleradora de startups do mundo. Graham e Jessica Livingston rejeitaram a proposta de pedido de comida, mas ajudaram os fundadores a criar o que viria a ser o Reddit: um fórum para posts e compartilhamento de links.

O Reddit é uma das últimas conexões com os antigos fóruns online. Com mais de 73 milhões de usuários diários, ele é composto de fóruns baseados em texto divididos por diferentes tópicos de interesse, chamados de "subreddits". Essas comunidades discutem tudo, de fofocas de celebridades a conselhos sobre cosméticos e cães da raça. Milhares de moderadores voluntários supervisionam os subreddits. Em 2006, a Condé Nast comprou o Reddit por US$ 10 milhões, transformando Huffman e Ohanian em jovens milionários da noite para o dia. Os dois acabaram saindo, deixando o Reddit nas mãos de uma pequena equipe de "Redditors" hardcore, que protegiam muito o site. Essa equipe era totalmente contra a evolução da aparência e do funcionamento do Reddit, por medo de alienar seus principais usuários. Eles resistiram à criação de um aplicativo móvel até o surgimento da era do iPhone e, em grande parte, eram desinteressados e não tinham a atitude necessária para transformar o Reddit em um negócio lucrativo.

Jessica Livingston e Paul Graham (centro) nos tempos de Y Combinator; serviço se parece com os antigos fóruns de internet Foto: Randi Lynn Beach/The New York Times

Em 2011, a empresa controladora da Condé Nast, a Advance Publications, transformou o Reddit em uma entidade independente depois de reconhecer que o site precisava de “energia de startup”, disse Lin.

Yishan Wong, ex-engenheiro do Facebook e do PayPal, entrou para o Reddit como executivo-chefe em 2012 para turbinar o site. Mais tarde, ele contratou Pao, uma ex-capitalista de risco, para trabalhar no desenvolvimento de negócios e parcerias.

Wong ajudou a impulsionar o desenvolvimento do Reddit em aplicativos móveis, mas deixou a companhia em 2014, quando Pao assumiu o cargo de CEO interina. Ela começou a alterar algumas das políticas do site sobre liberdade de expressão e investiu recursos na construção do negócio de publicidade, irritando muitos dos usuários do Reddit, que acreditavam que ela havia ultrapassado os limites. Eles criticaram Pao, que deixou o cargo em 2015. Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, que na época fazia parte do conselho de administração do Reddit, disse na época que os ataques à Pao "eram piores para Ellen porque ela é uma mulher". Outros funcionários disseram que ela era um bode expiatório para a angústia geral dos usuários. O retorno do salvador O Reddit pediu a Huffman que retornasse. "Foi uma das decisões mais difíceis que ele teve de tomar para voltar", diz Livingston, que foi a primeira investidora do Reddit. De volta à empresa, Huffman continuou a fazer mudanças na política de discurso, inclusive banindo usuários e subreddits dedicados a discursos de ódio. Sob seu comando, o Reddit desenvolveu seu negócio de publicidade. A empresa também aproveitou seus dados de usuários, fechando acordos com empresas como o Google, que querem usar os dados para treinar seus grandes modelos de linguagem. O Reddit também tentou tirar seu site da Idade da Pedra, atualizando seu design. Ele está experimentando recursos renovados que destacam fotos e vídeos e aprimorou seus algoritmos para sugerir diferentes publicações com base nos interesses dos usuários.

Muitos funcionários atuais e antigos estão aliviados com o fato de que, após quase 20 anos de drama como uma empresa privada, o Reddit está agora a dias de tocar o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York.

Pao disse que estava “animada com o fato de que os funcionários que trabalharam muito, muito duro durante anos podem finalmente ter alguma vantagem”.

