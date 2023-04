The New York Times perde selo de ‘verificado’ após afirmar que não pagará taxa mensal do Twitter

O jornal americano The New York Times perdeu o selo azul “verificado” em seu perfil no Twitter. A organização anunciou que não pagará a taxa mensal estipulada pela rede de Elon Musk.

Pelo cronograma do Twitter, o selo começaria a ser retirado ontem, 1, numa medida considerada polêmica por vários especialistas. Isso porque pode fortalecer a desinformação e o uso da rede por impostores.

O selo era dado a notáveis na música, esporte, imprensa e em outras categorias.

Mudança na política de verificação do Twitter tem sido criticada em todo o mundo; no Brasil, serviço custará R$ 42 por mês. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Agora, no entanto, só terão direito ao selo azul as pessoas que comprarem o Twitter Blue, plano pago da rede social que custa R$ 42 ao mês. As empresas e organizações podem solicitar um novo visto “ouro”.

Outros perfis, como Los Angeles Times, Casa Branca e celebridades como Lebron James, afirmaram que não pagariam pelos serviços de verificação.

A verificação da plataforma de mídia social foi lançada em 2009, depois que o ex-treinador e jogador de beisebol Tony La Russa entrou com uma ação contra o Twitter por causa de um impostor. Por isso, o selo foi criado para provar a identidade de um usuário