TikTok é processado nos EUA acusado de violar lei de privacidade infantil

O aplicativo, que tem 170 milhões de usuários nos EUA, facilitou demais a criação de contas por crianças e, em seguida, coletou dados sobre aqueles que o fizeram - uma violação “em grande escala” da Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças, disse o DOJ em uma queixa legal.

As crianças podiam passar despercebidas pelos “portões de idade” da empresa criando contas por meio do Google e do Instagram, e a empresa às vezes “deixava de atender” às solicitações dos pais para excluir as contas de seus filhos, disse o DOJ. Até mesmo o “Modo Infantil” do TikTok, uma versão simplificada projetada para usuários menores de idade, salvava endereços de e-mail e outros dados.