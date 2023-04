WhatsApp: Agora é possível ter o mesmo número em dois celulares; saiba como usar

A nova versão de testes do WhatsApp (conhecido também como Beta) estreou o modo Companion, que permite que um mesmo número de telefone seja conectado em dois dispositivos móveis diferentes, como tablets ou celulares.

Por enquanto, o modo Companion permite que apenas aparelhos Android sejam configurados como aparelho secundário, enquanto o dispositivo principal pode ser tanto Android quanto iOS. O recurso vinha sendo testado desde novembro de 2022 e agora foi expandido para um número maior de usuários.

Para configurar o modo Companion, é necessário baixar a versão mais recente do WhatsApp Beta no aparelho que será o secundário e, assim que registrar o número de telefone no mensageiro, clique nos três pontinhos no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção Conectar um aparelho, que vai gerar um QR Code na tela.

Depois, abra o WhatsApp no aparelho principal, vá nas configurações e selecione Aparelhos conectados e, em seguida, Conectar um aparelho. Escaneie o QR Code do aparelho secundário e pronto, o número de telefone será o mesmo do dispositivo principal.

O histórico de mensagens será sincronizado, mas recursos como listas de transmissão e status não estarão disponíveis no secundário.