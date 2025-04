TikTok vai ser vendido? Trump começa a decidir futuro do app nesta quarta

O TikTok tem até o próximo sábado, 5, para ser comprado por uma empresa não chinesa para continuar operando nos EUA. Segundo o The New York Times, Donald Trump e seu vice, JD Vance - que está a frente das negociações - avaliarão, nesta quarta-feira, 2, uma proposta final para a compra do aplicativo de vídeos. A Amazon enviou uma proposta por meio de uma carta de oferta endereçada ao vice-presidente e a Howard Lutnick, secretário de comércio, mas valores não foram divulgados. Além dela, a empresa de tecnologia AppLovin também propôs uma oferta para o app.

PUBLICIDADE Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, a AppLovin argumentou ao governo Trump que seria capaz de solucionar questões de segurança nacional que envolvem o TikTok, além usar sua tecnologia para gerar empregos. A empresa possui uma forte capacidade de inteligência artificial (IA) na questão de coleta de dados de usuários, o que é interessante para o funcionamento dos algoritmos do TikTok. Detalhes sobre a proposta da Amazon não foram divulagados. A ByteDance, empresa chinesa dona do app, precisa vender o aplicativo para respeitar uma ordem executiva dos EUA que diz respeito à segurança nacional. Caso isso não aconteça, o TikTok será proibido de operar nos EUA.

TikTok pode ser banido dos EUA caso não encontre comprador Foto: Chris Delmas/ AFP

A reunião é mais um capítulo na longa saga do TikTok, que cresceu em popularidade nos Estados Unidos apesar do contínuo e profundo escrutínio de Washington e dos Estados americanos. Trump, que garante repetidamente que deseja salvar o aplicativo, estendeu em 75 dias o prazo para um acordo que deveria ter sido concretizado em 19 janeiro e sugeriu que poderia fazer isso novamente se um plano adequado não fosse alcançado até o início deste mês.

Segundo informações divulgadas pela Reuters e pela CBS News, a transação será feita por meio de um acordo envolvendo investidores americanos e gigantes da tecnologia.. Os novos investidores se juntarão aos acionistas não chineses da ByteDance, injetando capital para a negociação. Além da Amazon e AppLovin, empresas como a Oracle e a Perplexity AI também estão sendo especuladas, mas não há registro de propostas até o momento

Nesse sentido, ainda não está claro quem será o comprador final e outras empresas como a Roblox - a plataforma de games -, a Microsoft e até o Rumble - aplicativo de vídeos popular entre a extrema direita -, também estão sendo especuladas para fazer parte do consórcio do negócio.

Além das empresas cotadas para uma possível negociação, o próprio presidente tem uma proposta para o TikTok. Segundo relatórios divulgados pelo The Information, Trump pretende anunciar, em breve, o TikTok America, que seria 50% detido por investidores americanos e com licenciamento do algoritmo da própria ByteDance. Os investidores atuais da ByteDance teriam participação de cerca de um terço do “novo TikTok”, enquanto a empresa chinesa seguiria com o valor de 19%. Entretanto, não está claro se o republicano tem aprovação do governo chinês, nem da ByteDance, para oficializar a proposta.

Em entrevista, Trump disse no domingo, 30, que há um grande interesse na compra do aplicativo. “Eu gostaria de continuar vendo o TikTok vivo”, acrescentou. A ByteDance não comentou a movimentação.

O presidente realiza nesta quarta-feira, 2, o anúncio sobre tarifas globais, do que ele batizou de “dia da libertação”. Entretanto, na semana passada, Trump disse que estaria disposto a reduzir as tarifas da China para facilitar o acordo com o TikTok. Autoridades chinesas já demonstraram interesse na negociação, mas aguardam as tarifas desta quarta para discutir o assunto./COM NYT

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani