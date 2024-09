À medida que a eleição americana se aproxima, os líderes de duas das redes sociais mais influentes do mundo parecem estar jogando com conjuntos de regras políticas claramente diferentes.

Após anos de pressão dos republicanos, que o acusaram de favorecer indevidamente os democratas, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, procurou se livrar da percepção de influência política.

Meta CEO Mark Zuckerberg testifying at a Senate Judiciary Committee hearing in January. MUST CREDIT: Matt McClain/The Washington Post Foto: Matt Mcclain/The Washington Post

"Meu objetivo é ser neutro e não desempenhar um papel de uma forma ou de outra - ou mesmo parecer estar desempenhando um papel", escreveu Zuckerberg em uma carta ao deputado republicano Jim Jordan no mês passado. Zuckerberg disse que a Meta resistiria à pressão do governo sobre a moderação de conteúdo, e que ele e sua esposa, Priscilla Chan, não retomariam as doações anteriores a um projeto de infraestrutura eleitoral apartidário que os republicanos atacaram como sendo a serviço dos democratas no ciclo eleitoral de 2020. Elon Musk, proprietário do X, tomou a atitude oposta. Ele não apenas endossou o ex-presidente Donald Trump e recebeu o candidato do Partido Republicano em uma amistosa conversa de áudio ao vivo no X, mas também ajudou a lançar uma campanha de arrecadação que está investindo milhões para eleger Trump em vez da vice-presidente Kamala Harris.

O contraste mostra como uma campanha de pressão republicana conseguiu obter concessões de líderes de redes sociais, normalmente acusados de anticonservadores, mesmo quando os líderes do partido receberam bem o apoio aberto de Musk a Trump.

Ao contrário de Musk, Zuckerberg não apoiou nenhum candidato à presidência e falou pouco sobre a eleição. Ele se referiu à resposta de Trump à tentativa de assassinato contra sua vida em julho - quando o ex-presidente ficou famoso por ter erguido o punho em desafio diante da multidão - como “durão”.

Zuckerberg e outros executivos de redes sociais historicamente tentaram “manter boas relações com ambos os partidos”, diz Katie Harbath, CEO da consultoria de tecnologia Anchor Change e ex-funcionária do Facebook, porque qualquer partido que esteja no poder pode “infligir muita dor”. Ultimamente, Zuckerberg, em particular, tem parecido “desesperado para não se envolver com política”, acrescenta ela.

Isso ficou evidente no mês passado, quando o CEO da Meta tomou a rara atitude de escrever diretamente a Jordan para apaziguar as coisas. Como presidente do poderoso Comitê Judiciário da Câmara, o pugilista republicano realizou audiências acusando a Meta e outros gigantes da tecnologia de “censurar” os conservadores.

Entre os argumentos de Zuckerberg, estava a garantia de que ele e Chan não contribuiriam neste ciclo para uma iniciativa que os críticos republicanos apelidaram ironicamente de “Zuckerbucks”.

O projeto financiou acomodações de votação locais para a pandemia de coronavírus em todo o país em 2020. Ele foi alvo de críticas dos republicanos, que argumentaram que o dinheiro foi desproporcionalmente destinado a jurisdições com tendência democrata. Em 2021, o senador republicano Ted Cruz chamou a iniciativa de “um dos mais flagrantes” exemplos potenciais de “bilionários comprando eleições”. Trump a classificou como “fraude” e “trapaça” e ameaçou processar Zuckerberg. Dezenas de estados liderados pelo Partido Republicano aprovaram leis que visam proibir atores privados de doar fundos para esforços de administração eleitoral, e os republicanos do Congresso apresentaram e avançaram um projeto de lei semelhante na Câmara em maio.

Na verdade, a Comissão Eleitoral Federal bipartidária rejeitou por unanimidade, em 2022, as alegações de que o projeto tinha a intenção de influenciar a eleição, e um estudo acadêmico publicado em maio constatou que a iniciativa não afetou visivelmente o resultado da eleição.

Brian Baker, porta-voz de Zuckerberg e Chan, disse ao Tech Brief que é um erro interpretar a carta do CEO como uma concessão política, já que a iniciativa tinha como objetivo apenas "ajudar os americanos a votar com segurança durante as circunstâncias extraordinárias da pandemia de covid" e a dupla "nunca teve planos de repetir essas doações". Enquanto Zuckerberg tenta minimizar seu papel na corrida presidencial, Musk está tentando ativamente moldar seu resultado. Há um ano, Musk estava entre os que criticavam Zuckerberg pelas doações. Agora, ele está ajudando a dirigir o America PAC, que gastou mais de US$ 30 milhões desde meados de agosto, principalmente em iniciativas de divulgação do voto nos principais estados do campo de batalha.

Embora Musk tenha dito que o grupo não tem a intenção de ser “hiperpartidário”, os materiais distribuídos por ele e analisados pelo The Post eram claramente favoráveis a Trump e contrários a Harris, em grande parte ecoando a retórica do próprio Musk, inclusive criticando as políticas de imigração dos democratas.

Musk tem usado repetidamente seu perfil no X - que tem o maior alcance de longe no site, com quase 200 milhões de seguidores - para impulsionar a campanha de Trump e criticar Harris. Trump “salvará a democracia e a América”, enquanto Harris “seria um desastre”, publicou o bilionário no X no mês passado. Este mês, Trump disse que Musk concordou em liderar uma força-tarefa em seu próximo governo para auditar os gastos e as regulamentações federais.

“Acho que Mark e outros executivos têm muito mais cicatrizes de eleições passadas e depoimentos no Congresso do que Elon”, diz Harbath. Se os democratas vencerem em novembro, ela acrescentou: “Vamos ver o que acontece”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.