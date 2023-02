Chatbot do Google erra resposta em estreia ao público; ações fecham em queda

O Bard, chatbot inteligente do Google anunciado nesta semana para competir com o ChatGPT, da OpenAI, foi revelado ao grande público nesta quarta-feira, 8 — mas a estreia foi marcada por uma informação errada apresentada durante a demonstração do produto.

Em vídeo de apresentação do Bard, um usuário digita: “Quais novas descobertas do telescópio espacial James Webb eu posso contar ao meu filho de 9 anos de idade?”. Em uma das respostas, o robô do Google diz que o dispositivo tirou as primeiras fotos de um planeta de fora do nosso sistema solar (exoplaneta) — o que é incorreto, conforme lembra o jornal britânico The Telegraph.

Na verdade, as primeiras imagens de exoplanetas foram tiradas pelo VLT, telescópio do European Southern Observatory (ESO), em 2004. Essas fotografias foram confirmadas pela Nasa, agência espacial americana.

Após a gafe, as ações do Google fecharam esta quarta-feira com queda de 7,6% na Bolsa americana.

Em resposta à agência Reuters, o Google diz que “isso sublinha a importância de um rigoroso processo de testes, algo que estamos lançando nesta semana com nosso programa de testadores confiáveis”.

O Google apresenta o Bard como um avanço nas buscas na internet, com mais interatividade e respostas mais dinâmicas. O robô é movido pelo sistema de inteligência artificial (IA) conversacional LaMDA, criado pelo Google e que, no ano passado, levantou polêmica quando um engenheiro da empresa acusou a IA de ser autoconsciente — algo refutado por outros especialistas e pelo próprio Google.

A expectativa é que o Bard faça concorrência ao ChatGPT, lançado em novembro passado e que, nas próximas semanas, vai ser integrado ao Bing, buscador da Microsoft.