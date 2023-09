Você já pode pedir para IA ‘te substituir’ em reuniões do Google Meet; entenda

EFE - O Google anunciou nesta terça-feira, 29, um recurso que promete mudar a forma como seus usuários fazem reuniões por videochamada. Durante o Google Cloud Next, evento que apresenta novidades de software da empresa, foram anunciadas novas ferramentas de inteligência artificial (IA) no Google Meet poderão “assistir” a uma reunião no lugar do usuário e fazer anotações.

“Com a funcionalidade ‘assistir por mim’, o Duet AI poderá participar na reunião no seu lugar, fazer a sua mensagem ser ouvida e, claro, preparar um resumo para você”, destacou a empresa em comunicado.

Entre as novas funcionalidades do Google Meet estão: legendas com tradução automática em 18 idiomas, fazer anotações, resumos e criar clipes da reunião. Os usuários também poderão falar em privado com um chatbot do Google para rever os detalhes da conferência em curso.

De acordo com Dave Citron, gestor de produto sênior do Google para o Meet, houve três “eras de inovação” para a videoconferência. A primeira foi a pandemia de covid-19, quando muitas pessoas utilizaram pela primeira vez estes serviços. A segunda foi o retorno a um ambiente de trabalho híbrido e a terceira é agora, com o advento da IA.

“Agora é o ponto de inflexão que alcançamos nos últimos oito meses com os modelos de linguagem ampla (LLM) e os modelos de difusão”, disse Citron. O Google ainda afirmou que vai lançar o seu assistente Duet AI em todas as suas aplicações Workspace, incluindo Gmail, Drive, Slides e Docs, por um preço mensal de US$ 30 dólares por usuário, pelo menos para as grandes organizações.

Aparna Pappu, diretora do Workspace, explicou aoi canal americano CNBC que o Google não definiu preços para as empresas menores. Esse é o mesmo preço que a Microsoft cobra por seu sistema de IA chamado Copilot, com recursos semelhantes que funcionam na maioria dos aplicativos do Office.

Na segunda-feira, 28, a OpenAI, uma empresa que se tornou popular após o lançamento do seu chatbot ChatGPT, anunciou o ChatGPT Enterprise, uma versão empresarial do robô de conversação. No entanto, não revelou o preço da assinatura.