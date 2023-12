Na onda das retrospectivas de fim de ano, o TikTok, plataforma de vídeos curtos, revelou o que bombou na plataforma em 2023.

Conhecida por suas trends, o app reuniu as melhores e mais virais tendências de 2023 entre os usuários, as comunidades mais populares e os efeitos que mais fizeram a cabeça das pessoas ao longo do ano. Veja a seguir as categorias:

TikTok faz retrospectiva 2023 e relembra tendências do ano Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Arquivo

Comunidades mais populares de 2023

O TikTok é conhecido por reunir fãs de diversos interesses, como música, artistas e esportes. Em uma mesma plataforma, o usuário pode acompanhar várias hashtags, cada uma para um gosto diferente.

Assim, o TikTok reuniu as comunidades mais populares do ano, que incluem os fãs de seriados, de livros e até de jogos, que compartilham seus gostos na rede social e até fazem recomendações aos outros fãs.

Confira o ranking das comunidades brasileiras mais populares de 2023:

Continua após a publicidade

1. #TikTokMeFezAssistir

2. #TikTokMeFezOuvir

3. #BookTokBrasil

4. #GamesNoTikTok

5. #TikTokEsportes

Efeitos, sons e filtros que viraram trend em 2023

Outra fama do TikTok são os famosos efeitos que podem te deixar mais velho, mais novo, mais alto, mais baixo ou até com a voz diferente.

Continua após a publicidade

Esse ano, vários desses efeitos viraram tendência na plataforma, como o que consegue deixar sua voz igual a da cantora Ludmilla e o que te coloca em uma capa de álbum de música. Dessa forma, o TikTok reuniu esses efeitos, sons e filtros que mais viralizaram no ano.

Confira abaixo o ranking dos efeitos que foram tendência em 2023:

Brasil

1. Voz da Ludmilla

2. Altura Baixa

3. Capa de Álbum

4. Como um Adolescente

Continua após a publicidade

5. Horrorizar

No mundo

1. Bandeiras vermelhas, verdes e bege

2. #WesAnderson

3. Mais Velho

4. AI Style

5. O Desafio Sim Simma

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani