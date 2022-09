WhatsApp: agora é possível criar links para chamadas de vídeo

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 26, que usuários poderão compartilhar chamadas de vídeo a partir de um link, e não apenas com convites manuais na plataforma, afirmou Mark Zuckerberg, presidente da empresa. A atualização da ferramenta vai permitir que as chamadas funcionem de forma semelhante às reuniões de videoconferência, como Google Meet ou Zoom, que permitem o ingresso de participantes com um endereço web.

Além disso, Zuckerberg também afirmou que o WhatsApp está testando chamadas de vídeo com até 32 pessoas de uma só vez. Até então, as reuniões com mais de 30 pessoas era possível apenas por áudio, recurso também atualizado em 2022.

Outra mudança é que, antes, apenas contatos adicionados poderiam participar da conversa por vídeo. Agora, é preciso apenas que o usuário tenha uma conta no app e acesse o link da reunião para entrar na conversa.

Para criar o link de uma chamada, é preciso ir nas configurações do app, depois clicar em “chamadas”. Ao acessar a opção “links de chamadas”, o app gera um endereço para a videoconferência que pode ser compartilhado.

Acessar os novos recursos, porém, exige que os usuários tenham a versão mais atualizada do app — que pode ser buscada na loja de aplicativos tanto de celulares com sistema operacional Android quanto iOS, da Apple. As ferramentas devem estar disponíveis para os usuários a partir desta semana.

