X: Grupo da União Europeia registra queixas contra Elon Musk por uso ilegal de dados em IA

Um grupo de campanha de privacidade com sede em Viena apresentou queixas em oito países europeus contra o X, de Elon Musk, na segunda-feira, 12, por usar “ilegalmente” os dados pessoais dos usuários para alimentar sua tecnologia de inteligência artificial (IA) sem o consentimento deles.

As queixas apresentadas pelo Centro Europeu de Direitos Digitais - também conhecido como Noyb (“None of Your Business”) - vêm depois que a Comissão de Proteção de Dados (DPC) da Irlanda, no início deste mês, entrou com uma ação judicial contra o X por suas práticas de coleta de dados para treinar sua IA.

Oito países da União Europeia registram denúncias contra o X, empresa de Elon Musk Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

O X começou recentemente a "alimentar irreversivelmente" sua tecnologia Grok AI com os dados pessoais de mais de 60 milhões de usuários europeus "sem nunca informá-los ou pedir seu consentimento", de acordo com a Noyb. Noyb criticou o X por "nunca informar proativamente" seus usuários de que seus dados estão sendo usados para treinamento de IA, dizendo que muitas pessoas parecem ter "descoberto a nova configuração padrão por meio de uma publicação viral em 26 de julho".

Na semana passada, a DPC - que atua em nome da União Europeia - disse que o X havia concordado em suspender o tão criticado processamento de dados pessoais dos usuários para sua tecnologia de IA.

Mas o fundador da Noyb, Max Schrems, disse em um comunicado que a DPC não conseguiu “questionar a legalidade” do processamento real, parecendo tomar medidas “nas bordas, não no centro do problema”.

A Noyb também alertou que ainda não está claro o que aconteceu com os dados da UE já ingeridos.

Solicitando uma “investigação completa”, a Noyb apresentou reclamações na Áustria, Bélgica, França, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha.

O grupo solicitou um “procedimento de urgência” contra o X, que permite que as autoridades de proteção de dados dos oito países europeus tenham ações sobre o assunto.

“Queremos garantir que o Twitter (agora X) cumpra integralmente a legislação da UE, que - no mínimo - exige que se peça o consentimento dos usuários”, disse Schrems, referindo-se ao marco do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) do bloco.

O GDPR visa facilitar o controle das pessoas sobre como as empresas utilizam suas informações pessoais.

Recentemente, o grupo lançou uma ação legal semelhante contra a gigante das redes sociais, a Meta, fazendo com que interrompesse seus planos de IA.

A Noyb entrou com vários processos judiciais contra gigantes da tecnologia, muitas vezes provocando a ação de autoridades regulatórias.

O grupo começou a trabalhar em 2018 com o advento do GDPR.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.