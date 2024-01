X vai readotar moderação de conteúdo para coibir conteúdos sexuais de menores de idade

AFP — A rede social X, ex-Twitter, construirá em Austin, no Estado americano do Texas, um escritório dedicado à moderação de conteúdo combater materiais relacionados ao abuso sexual de menores, um tema que preocupa os políticos dos Estados Unidos.

O objetivo inicial deste "Centro de Excelência em Segurança", como é chamada a unidade, será recrutar "uma centena de moderadores", concentrando-se principalmente neste tipo de mensagens, bem como em outras violações das regras da rede social, disse Joe Benarroch, diretor de operações da X, à AFP no sábado. "A X não tem uma linha de negócios voltada para crianças, mas é importante que façamos esses investimentos para evitar que criminosos usem nossa plataforma para qualquer distribuição ou envolvimento com conteúdo de exploração sexual para menores", disse Benarroch.

A empresa comprada por Elon Musk no final de 2022 emitiu uma declaração na sexta-feira sobre seus esforços nessa área, dizendo que estava “determinada a tornar o X inóspito para atores que buscam explorar menores”.

O X está determinado a se tornar inóspito para pessoas que busquem explorar menores Elon Musk, dono do X (antigo Twitter)

A decisão é uma retomada à estratégia de moderação de conteúdo realizada por humanos (e não por inteligência artificial), modelo que adotava o Twitter antes de Elon Musk assumir a empresa. Uma semana depois de concluir a aquisição da rede social,, o bilionário iniciou um processo de demissão em massa, incluindo pessoas responsáveis pela moderação de conteúdo, esvaziando em 75% a companhia.

Além disso, abrir um escritório em Austin, no Texas, é um movimento novo para o Twitter, fundado em 2006 em San Francisco, na Califórnia, onde tem a sua sede até hoje. Musk, no entanto, concentra parte da operação de suas outras empresas no Texas, como a Tesla e SpaceX.

X (ex-Twitter) foi comprado por Elon Musk em outubro de 2022 e teve o nome alterado em julho de 2023 Foto: Carros Barria/Reuters - 30/7/2023

Novas regras para menores de idade

Benarroch também reiterou que crianças com menos de 13 anos não podem abrir uma conta. Os adolescentes menores de idade que se registrarem estarão sujeitos a regras mais rígidas sobre privacidade de dados e não estarão sujeitos a publicidade.

Os anúncios do X vêm antes de uma importante audiência no Senado dos EUA na próxima quarta-feira, 31, intitulada “Gigantes da tecnologia e a crise do abuso sexual infantil on-line”. A presidente-executiva da empresa, Linda Yaccarino, deve prestar depoimento diante dos senadores.

Musk comprou o Twitter com a promessa de restaurar a “liberdade de expressão”. Muitas regras foram retiradas ou relaxadas, e muitas personalidades banidas puderam retornar à rede social.

Em dezembro, a União Europeia abriu uma “investigação formal” sobre o X por supostas violações das novas regras europeias sobre moderação de conteúdo e transparência, como o número insuficiente de moderadores e a denúncia ineficaz de conteúdo ilegal.

