Elon Musk espalha mentiras sobre eleições nos EUA, e X amplifica publicações do bilionário

THE NEW YORK TIMES - Na primavera de 2020, quando o presidente Donald Trump escreveu mensagens no Twitter alertando que o aumento da dependência de cédulas pelo correio levaria a uma “eleição fraudulenta”, a plataforma publicou um corretivo, desmentindo suas afirmações.

Dessa vez, não houve verificação de fatos. E o algoritmo X (sob o controle direto de Musk) ajudou as publicações a atingir grandes públicos, em alguns casos atraindo muitos milhões de visualizações.

Desde que assumiu o controle do site, Musk desmantelou o sistema da plataforma para sinalizar conteúdo eleitoral falso, argumentando que isso equivalia a interferência eleitoral.

Em julho de 2023, Twitter, cuja sede é na cidade americana de San Francisco, foi rebatizado de X por Elon Musk Foto: Jim Wilson/The New York Times - 24/7/2023

Agora, seus ataques no início do ano eleitoral a um método de votação testado e comprovado estão alarmando advogados de direitos civis, administradores eleitorais e democratas. Eles temem que seu controle sobre a grande plataforma de mídia social lhe dê uma capacidade descomunal de reacender as dúvidas sobre o sistema eleitoral dos EUA que foram tão predominantes no período que antecedeu o tumulto no Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Como a vitória de Trump em New Hampshire aproximou a corrida das eleições gerais, a campanha de Biden pela primeira vez criticou Musk diretamente por sua forma de lidar com o conteúdo eleitoral no X: “É profundamente irresponsável espalhar informações falsas e semear desconfiança sobre como nossas eleições funcionam”, disse a gerente de campanha de Biden, Julie Chávez Rodríguez, esta semana em uma declaração ao The New York Times.

“Isso é ainda mais perigoso vindo do proprietário de uma plataforma de mídia social”, acrescentou ela.

O que está irritando a campanha de Biden está encantando os republicanos pró-Trump e outros que retratam o antigo Twitter como parte de um regime de censura controlado pelo governo que ajudou Biden em 2020. Sob um sistema agora em disputa na Suprema Corte, as autoridades governamentais alertavam as plataformas sobre postagens que consideravam perigosas, embora coubesse às empresas agir ou não.

“Oh, boo hoo”, disse Harmeet Dhillon, advogado cujo escritório representa Trump, sobre as reclamações dos democratas. Dhillon processou a empresa por suspender a conta de um cliente que negava as eleições depois de receber uma notificação das autoridades eleitorais da Califórnia - o tipo de interação governamental que Musk repudiou. Ela observou que a plataforma era agora “um lugar muito melhor para os conservadores” e disse sobre Musk: “ele é ótimo”.

O X não respondeu a um pedido de comentário.

Checagem de informações no X

Bilionário Elon Musk concluiu a compra do Twitter, hoje nomeado X, em outubro de 2022 Foto: Haiyun Jiang/The New York Times - 29/11/2023

Em 2020, o “centro de integridade eleitoral” do Twitter, que tinha uma linha aberta com grupos externos e campanhas políticas, excluiu ou adicionou contexto a publicações com informações enganosas sobre a votação.

As publicações com informações falsas sobre quando e onde votar, por exemplo, seriam removidas. Aqueles com informações enganosas sobre o voto por correspondência, como o de Trump, recebiam avisos indicando aos usuários alertas e artigos de verificação de fatos.

A política mais branda do X ainda aborda publicações que incitam a violência, que incluem informações comprovadamente falsas sobre locais e datas de votação ou que enganam as leis de elegibilidade, “incluindo requisitos de identificação ou cidadania”.

As postagens recentes de Musk parecem se chocar com essa regra.

