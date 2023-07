Galaxy Tab S9 x iPad: veja o duelo entre tablets de Samsung e Apple

Os novos modelos de tablets da Samsung foram anunciados na quarta-feira, 26, durante o evento Galaxy Unpacked 2023, que aconteceu na sede da empresa em Seul, na Coreia do Sul. Ao todo três aparelhos foram apresentados, o Galaxy Tab S9, o Galaxy Tab S9 Plus e o Galaxy Tab S9 Ultra, com preços a partir de R$ 7,5 mil. Os produtos só vão chegar às lojas em 11 de agosto.

A nova família chega com atualizações interessantes em comparação versões anteriores, como tela de Amoled e certificação IP68 (de resistência contra água e poeira). Além disso, quando começar a ser vendido no Brasil, o dispositivo virá com uma capa-teclado inclusa na caixa.

Veja comparação entre os tablets da linha S9 e iPads da Apple lançados ano passado Foto: JEON HEON-KYUN/EFE

Com o anúncio, a Samsung retorna equipada para o mercado de tablets e tende a esquentar um espaço que a Apple vem dominando com relativa tranquilidade - os últimos lançamentos da maçã foram fortes e por enquanto ainda mantém a marca no topo da concorrência.

O portfólio das duas gigantes é diferente, mas é quase impossível não comparar os tablets da linha S9 com os da Apple lançados ano passado. Avaliando as similaridades de cada aparelho, o Galaxy Tab S9 pode ser comparado com o iPad 10ª geração, o S9 Plus com o iPad Pro 4ª geração de 11 polegadas e o S9 Ultra com o iPad Pro 6ª geração de 12,9 polegadas.

Confira as comparações a seguir.

Galaxy Tab S9 x iPad 10ª geração

O Galaxy Tab S9 é a versão base da nova linha e tem display de 11 polegadas, já o do iPad 10ª geração possui um pouco menos, 10,9 polegadas. Ambos aparelhos oferecem duas versões de armazenamento: o da Samsung está disponível nas versões de 128 GB e de 256 GB, enquanto o da Apple tem disponíveis as versões de 64 GB e 256 GB.

Ambos possuem apenas uma câmera traseira e uma frontal. Tanto no S9 quanto no iPad 10ª geração a câmera frontal é uma ultra angular de 12 MP, a traseira por sua vez, no S9 é uma angular de 13 MP e no iPad é uma angular de 12 MP.

A bateria nos aparelhos também muda. No iPad 10ª geração a bateria é de 7.606 mAH, já no Galaxy Tab S9 a bateria dura mais, sendo de 8.400 mAH. O preço inicial do S9 é de R$ 7,5 mil, com suporte para Wi-Fi e 5G, enquanto o do iPad pode variar, já que pode vir na versão compatível somente com Wi-Fi (R$ 5,3 mil) ou Wi-Fi e 5G (R$ 6,9 mil).

Nessa disputa, o Tab S9 parece ser mais atraente.

Galaxy Tab S9 Plus x iPad Pro 4ª geração

O Galaxy Tab S9 Plus é uma versão intermediária da nova família. O S9 Plus tem display de 12,4 polegadas, em comparação, o iPad Pro 4ª geração possui 11 polegadas, um pouco menor. O S9 Plus oferece somente duas opções de armazenamento, 256 GB e 512 GB, enquanto o iPad Pro 4ª geração oferece cinco, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

Tanto o Apple quanto o Samsung possuem apenas uma câmera frontal ultra angular de 12 MP e duas traseiras. As do iPad Pro 4ª geração são uma angular de 12 MP e uma ultra angular de 10 MP, e as do S9 Plus são uma angular de 13 MP e uma ultra angular de 8 MP.

A bateria nos dispositivos também são diferentes, sendo de 7.538 mAH no iPad Pro 4ª geração, e de 10.090 mAH no S9 Plus, que supostamente entrega maior durabilidade. O preço inicial do S9 Plus é de R$ 9,5 mil, com suporte para Wi-Fi e 5G, e o do iPad pode variar conforme a versão compatível somente com Wi-Fi (R$ 9,8 mil) ou Wi-Fi e 5G (R$ 11,8 mil).

Aqui a disputa é mais apertada, com iPad ganhando no armazenamento e perdendo no preço.

Galaxy Tab S9 Ultra x iPad Pro 6ª geração

O Galaxy Tab S9 Ultra é a versão mais sofisticada da linha com display de 14,6 polegadas. Em comparação, o iPad Pro 6ª geração tem um display de 12,9 polegadas. Como opções de armazenamento, o S9 Ultra oferece aparelhos com 256 GB, 512 GB e 1 TB e o iPad Pro 6ª geração, com 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Sobre as câmeras dos aparelhos, no tablet da Samsung são duas frontais de 12 MP, uma angular e outra ultra angular, já no da Apple é somente uma, ultra angular de 12 MP. As câmeras traseiras, por sua vez, são uma angular de 13 MP e uma ultra angular de 8 MP no S9 Ultra (assim como na versão Plus) e uma angular de 12 MP e uma ultra angular de 10 MP no iPad Pro 6ª geração (iguais as do iPad Pro 4ª geração).

A bateria do S9 Ultra chega a ser maior do que a do iPad Pro 6ª geração (assim como nas comparações anteriores), sendo 11.200 mAH em comparação com a do Apple de 10.758 mAH. Mas vale lembrar: gerenciamento de software também pode ajudar na autonomia da bateria.

O preço inicial do S9 Ultra é de R$ 11,5 mil, com suporte para Wi-Fi e 5G, e o do iPad Pro 6ª geração varia, já que pode vir na versão compatível somente com Wi-Fi (R$ 13,3 mil) ou Wi-Fi e 5G (R$ 15,3 mil).

Aqui o Samsung leva vantagem na tela e no preço, mas provavelmente a bateria do iPad consegue ser mais resistente.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani